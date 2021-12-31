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Sedat Peker suç örgütü davası; sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor

#Sedat Peker#Mahkeme#İstanbul
Sedat Peker suç örgütü davası; sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor

SEDAT Peker Suç Örgütü’ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker’in de bulunduğu 92 sanığın davası üçüncü gününde görülmeye devam ediyor. Savunma yapan tutuklu sanık Abdullah Süngü de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

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Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Abdullah Süngü, ortağı olduğu şirketin batma noktasına geldiğini ve bu durumdan Sedat Peker’in haberinin olmadığını öne sürdü. Tutuklu sanık Süngü, "8 aydır çocuğumu hiç görmedim. 3 gündür burada kafamın içinde size savunma yapıyorum. Ben buradaysam adalet var demektir. Siz milletin vicdanını temsil ediyorsunuz, beni de temsil ediyorsunuz. Ben adalete inanıyorum, sizin adaletinize inanıyorum. Siyasi baskı var gibi söylemlere inanmıyorum" şeklinde konuştu.

"SEDAT PEKER BEN İSTEMEME RAĞMEN 150 BİN DOLAR PARA VERDİ"

Eşiyle Sedat Peker’in eşi Özge Peker’in arkadaş olduğunu dile getiren sanık Süngü, "Eşim Özge Hanım’a ‘Evimize haciz geldi’ diyor. Sedat Peker de ‘Nasıl arkadaşsın, evine haciz gelmiş haberimiz yok’ diye telefonla aradı. Ertesi gün buluştuk. Ben istememe rağmen 150 bin dolar para vermiştir. ‘Borcunu öde evine gelen haczi gider’ dedi." ifadelerini kullandı.

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"FUTBOLCU V.D.’NİN BÖYLE ŞEYLERE İHTİYACI YOK"

Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Süngü, eski futbolcu V.D.’nin bir binayı anlaşarak satın aldığı iddialarına ilişkin "V.D. çıktığı TV programlarından aldığı parayla o binayı alabilir. V.D.’nin böyle şeylere ihtiyacı yok" şeklinde savunma yaptı. Tutuklu sanık Abdullah Süngü, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Duruşma diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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#Sedat Peker#Mahkeme#İstanbul

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