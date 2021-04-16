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Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

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Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi. Öte yandan operasyonda yakalanan 54 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

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  • Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi
  • Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi
  • Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi
  • Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi
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Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 54 kişiyle ilgili 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak.

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilenler emniyette sergilendi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi beklenmiyor.

CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever operasyonda ele geçirilenler hakkında şu bilgileri paylaştı:

Sedat Peker suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında 121 adrese operasyon düzenlenmiş 63 kişiden 54’ü yakalanmıştı. Yakalananların gözaltı süresi uzatıldı. Operasyonda çok sayıda tüfek, tabanca mermisi var, kılıçlar, bıçaklar çeşitli silahlar, çelik yelekler mevcut. Silahların yanı sıra asa şeklinde başı çıkarıldığında şiş şeklindeki zarar verici aleti de görüyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi birçok materyalin olduğunu söyledik. Bas-konuş yöntemiyle kullanılan telsizler de mevcut.

Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

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