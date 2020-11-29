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HaberlerGündem HaberleriSedat Ergin: Bunun affedilecek bir tarafı yok, mutlaka özür dilemeliler!
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Musa KESLER
Haber Giriş: 29.11.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Sedat Ergin: Bunun affedilecek bir tarafı yok, mutlaka özür dilemeliler!

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türk gemisinin Akdeniz’in uluslararası sularda AB görev gücü tarafından aranmasını değerlendirdi.

Sedat Ergin ‘Alman askerlerinin hukuka aykırı şekilde çıktıkları geminin bir ‘Somali korsan gemisi’ olmadığını bilmeleri gerekirdi. Bunun affedilecek bir tarafı yok, mutlaka özür dilemeliler’ dedi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’daki faaliyetlerinden dolayı AB ile bir ‘bilek güreşi’ halinde olduğunu belirten Ergin AB’nin Türkiye’ye karşı özellikle Yunanistan ve Rum kesiminden yana açıkça taraf tuttuğunun da altını çizdi. Ergin, AB'nin Türk bayraklı gemiye yapılan operasyona ilişkin açıklamalarının da 'çelişkili' olduğuna dikkat çekti. Ergin 'Bu operasyon her Türk vatandaşının zihninde unutulmaz bir iz bırakır. Toplumsal bellekte yerini alır. Türkiye'nin Batı'ya bakışını da etkiler.' dedi.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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