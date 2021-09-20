Sedanur Şen'in şüpheli ölümünde flaş gelişme! İşte ifadesi

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Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)- Başka bir suçtan tutuklu bulunan şüpheli Serdar Yazıcı, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.



SEDANUR ŞEN'İN VEFAT ETMESİYLE BENİM İLGİM YOKTUR



Şüpheli Yazıcı'nın hakimlik sorgusunda emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek “Sedanur Şen'in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur. Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Sedanur'un uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Benim bildiğim bu olayla bir ilgim olmadığıdır. Ölümün benimle ilgisi bulunmadığı otopsi raporunda çıkacaktır. Bu olaylar nedeniyle savcılık hakkımda yakalama isteyince uyuşturucu kullanmış olduğumdan dolayı ben de başka birisinden uyuşturucu satın aldım. Burada da satın aldığım halde ben satıyormuşum gibi yol çevirmesinde ele geçen uyuşturucudan dolayı İstanbul Adliyesi'ne çıkarılarak tutuklandım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hakimlik, sorgusunun ardından “Taksirle ölüme neden olma" suçundan Yazıcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU



Maltepe'de bir rezidans odasında Sedanur Şen, 9 Eylül günü ölü bulunmuştu. Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı ise savcılık ifadesinin ardından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Hakimlik de adli kontrol şartıyla şüpheli Yazıcı'yı serbest bırakmıştı.

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Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüpheli Yazıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan da soruşturma yürütüldüğü ve Şişli'de gözaltına alınan Yazıcı'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıkmıştı.