Sedanur Şen'in ölümünde yeni gelişme... Şüpheli Serdar Yazıcı'ya 19 yıla kadar hapis istemi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 9 Eylül 2021 günü saat 11.30 sıralarında Sedanur Şen’in bir rezidansın altıncı katındaki 40 numaralı odada öldüğünün ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Ölü muayene tutanağına göre suça konu oda önünde mavi renkli çanta içerisinde bir adet tabanca, 9 adet mermi bulunan şarjör ve uyuşturucu ile uyuşturucu içmek için kullanılan düzenekler olduğu belirtildi.

ŞEN'İN ÖLÜM SEBEBİNİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SONUCU MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ

Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede Sedanur Şen’in ölüm sebebinin uyuşturucu ve uyarıcı madde sonucu meydana geldiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda şüpheli Serdar Yazıcı’nın da kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

ŞEN’İN ÖLÜMÜNE BİLEREK SEBEP OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

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Maktul Şen’in yatakta yatar vaziyette bulunduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Serdar Yazıcı’nın ifadelerine de yer verildi. Şüpheli Yazıcı’nın Şen’le olaydan bir buçuk hafta önce tanıştığını, olaydan bir gün önce kendisinin getirdiği uyuşturucu maddeyi maktulle birlikte kullandığını söylediği hatırlatıldı.

Sedanur Şen’in annesinin saat 23.00 sıralarında maktulü aradığını ve maktulü hastaneye götürerek iğne yapıldığını kaydeden şüpheli Yazıcı, maktulün isteği üzerine Taksim’e gittiklerini ve oradan aldıkları uyuşturucu bir maddeyle Maltepe’deki rezidansa gelerek uyuşturucu kullandıklarını söylediği belirtildi.

Kendisinin uyuşturucu madde kullandıktan 5 dakika sonra uyuduğunu, ertesi gün 12.00 sıralarında temizlik görevlilerin kapıya vurmasıyla uyandığını kaydeden Yazıcı, önce Sedanur Şen’in uyuduğunu sandığını, uyandırmaya çalıştığı esnada yüzünün mor olduğunu görünce öldüğünü anladığını söyledi.

Yazıcı, temizlik görevlilerine kız arkadaşının ölmüş olabileceğini söyleyerek ambulans çağırmalarını söylediğini ve çantayı koridorda bırakıp polisi bekleyerek kaçmadığını öne sürdü. Yazıcı ifadesinde çantanın içindeki tabancanın ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan iki adet eşyanın kendisine ait olduğunu da kabul ederek Sedanur Şen’in kendi rızasıyla uyuşturucu madde kullandığını ve Şen’in ölümüne bilerek sebep olmadığını iddia etti.

ANNESİNE ‘ONA BU PARAYI VERİP ONDAN KURTULACAĞIM’ DEMİŞ

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Maktul Sedanur Şen’in annesi Sevinç Şen’in ifadesine de iddianamede yer verildi. İddianamede, anne Şen’in kızının madde bağımlısı olduğunu 1 yıl önce öğrendiğini, kızının tedavi gördüğünü ve kızının kişisel bozukluk hastası olduğunu öğrendiğini söylediği belirtildi.

Kızının neşeli olduğunu ve kendisine 'Anne uyuşturucu kullanmıyorum ama madde aldığım çocuğa 340 lira borcum var. Ona bu parayı verip ondan kurtulacağım’ dediğini söyleyerek söz konusu şahsın kim olduğunu sorduğunda kendisine söylemediğini kaydetti.

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Kızını aradığını ve ona ulaşamadığını belirten Anne Şen’in kızının ölüm haberini aldığı belirtildi. Anne Şen’in şüpheli Serdar Yazıcı’dan şikayetçi olduğu vurgulandı.

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OTEL GÖREVLİSİNİN DE İFADESİNE YER VERİLDİ

Otel görevlisi T.Y.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüpheli Yazıcı’nın olay yerinde polisleri beklerken tuvalete gitme konusunda ısrarcı olduğunu, şüphelinin tuvalete gittiğini, çok kısa bir süre ardından tuvaletten çıktığını ve sifon sesi duyduğunu söylediği hatırlatıldı.

TOPLAMDA 19 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

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İddianamede şüpheli Serdar Yazıcı’nın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi istenirken, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapsi talep edildi. Tutuklu şüpheli Serdar Yazıcı, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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