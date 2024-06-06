Seda’nın katiline en ağır ceza istendi

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Adana Seyhan’daki Öz Mehtap Apartmanı’nda yaşayan emekli astsubay Yaşar Ergül (53), 26 Ekim 2023’te eşi Seda Ergül’e (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. İddiaya göre; Seda Ergül ile Yaşar Ergül arasında ‘araç’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözü önünde 10 yıllık eşini tabancayla katletti. Öte yandan Seda Ergül’ün cinayetten bir gün önce doğum günü olduğu, Yaşar Ergül’ün de eşine “Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum” yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.

‘SİLAHIMI ÖLDÜRMEK KASTIYLA DOĞRULTMADIM’

Tutuklanan Yaşar Ergül hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Yaşar Ergül’ün savunmasına da yer verildi. Ergül, eşinin çocukları bahane ederek 2 aydır kendisiyle yatmadığını iddia ederek, “Olay günü, eşim birlikte terziye gitmemizi söyledi. İşten ne zaman çıkacağımı bilmediğim için dolmuşa binerek terziye gitmesini söyledim. Tartışma çıktı, tabancamı çıkartıp korkutmak amacıyla eşime doğrulttum. Eşimin silahı çekiştirmesi sonucu silah ateş aldı. Silahımı, eşimi öldürmek kastıyla doğrultmadım” dedi.