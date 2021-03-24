Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş hakkında detaylı bilgiler

Seda Sarıbaş, hakkında merak edilenleri geçmiş yıllarda verdiği bir röportaj ile ifade etmişti. İşte, Seda Sarıbaş kimdir, nereli sorusuna yönelik cevaplar ve hakkında önemli bilgiler

Baba tarafım Adanalı, anne tarafım Trabzonlu ben doğma büyüme İstanbul’da ikamet ettik. Evlendikten sonra Aydın’a geldim. 2006’da Aydın’a geldik, 2016 hala Aydındayız.

Eğitimler; şöyle Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açıköğretimde Adalet, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı. Şimdide Adü’de Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yaptım.

Ticarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşimde akaryakıtı bilmiyordu, Bende akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim’de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor.

Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

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