Seda Gazioğlu’nun ‘Sanatçıyı Beslemeyiniz’ sergisi sanatseverlerle buluştu

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Seda Gazioğlu’nun ‘Sanatçıyı Beslemeyiniz’ adlı sergisi, Merdiven Art Space’te açıldı. Sergide; gözetim, içselleştirilmiş bakış, teslimiyet ve kontrol mekanizması ele alınıyor. Gazioğlu’nun eski Anadolu halılarını kesip açarak yağlı boyayla müdahale ettiği ve pirinç tellerle yeniden diktiği eserlerde, yarayı ortadan kaldırmak yerine görünür kılan bir yaklaşım öne çıkıyor. Sergi, 17 Ekim’e kadar pazar ve pazartesi günleri hariç 11.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

‘İLK KEZ GÜNLÜK TUTAR GİBİ BİR SERGİ YAPTIM’

Serginin oluşum sürecini anlatan sanatçı Seda Gazioğlu, “Bu sergi, aslında daha önceden yaptığım sergilerden biraz farklı. Önceki sergilerimin hepsi, merak ettiğim bir konuyu araştırarak ve onun hakkında bir sonuca varmaya çalışarak ürettiğim eserlerden oluşuyordu. İlk kez günlük tutar gibi bir sergi yaptım. İlk kez gerçekten hiçbir merak olmadan, yani merakı kendime çevirerek, terapistimle konuşmak yerine iş ürettiğim bir süreci sergiye dönüştürdüm. Serginin konusu da aslında buraya dayanıyor ve ismine de buradan bağlanıyor. Son yıllarda kendime olan inancımı kaybetmek gibi konular üzerine düşündüm. Bu inancı kaybetmenin bende yarattığı etkileri, kendime olan inancıma dair yaşadığım teslimiyet kaybını ve bu teslimiyet kaybının beraberinde getirdiği kontrol mekanizmasını ele aldım” dedi.

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Serginin son yıllarda kendisine olan inancını kaybetme süreciyle bağlantılı olduğunu belirten Gazioğlu, “Kontrol mekanizması ve kontrol süreci arttıkça, aslında sanat üretiminin de biraz hasar görmeye başladığını fark ettim. Sonrasında bununla ilgili işler üretmeye başladım. ‘Teslimiyet’ üzerine bir çalışma yaptım. Aşağıda bir sürü kendi otoportremi kuklalar şeklinde yaptım. Kendi bedenimi halıdan çıkarttım; teslim olmuş ama aslında kontrol edilen bir beden olarak kurguladım. Yani teslimiyeti bile kontrol etme hali üzerine düşündüm. Bunların hepsi, son yıllarda yaşadığım hislerin bir birleşimiydi. Ardından bu kayıp sürecinin içinde şunu da fark ettim: Dışarıdan benim hakkımda ne düşünüldüğünü önemsemeye başladığım bir döneme girmiştim. Bu, bende daha önce olmayan bir durumdu. Bir gün şuna karar verdim: Ben resim yaparken, tek başıma bir söylem üzerinden bir şey üretecekken artık tek başıma kalamıyordum. Bakışını ve fikrini önemsediğim insanların algıları, bana dayatılan ve benim de beslediğim düşünceler haline gelmişti” ifadelerini kullandı.





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Sanatın yaşananları dönüştüren bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Gazioğlu, “Küratör, müze, Londra Sanat Fuarı, Türkiye Sanat Fuarı gibi benim aslında önemsediğim ve sevdiğim yerlerin ne düşüneceğini önemsemeye başlamıştım. Bunun bana iyi gelmediğini fark ettiğim noktada, ‘Ben bu kafaları atölyemde yalnız kalabilmek adına yiyeyim’ dedim. Hepsini bir sofraya dizdim. Serginin ismi de biraz oradan geliyor: ‘Sanatçıyı Beslemeyiniz.’ İyi bir şey de olsa, kötü bir şey de olsa, aslında sanatın bir dönüşüm makinesi olduğunu anlatmaya çalıştım. Siz iyi bir şey de besleseniz, kötü bir şey de besleseniz, bir sanatçı ne yaşarsa yaşasın onu sanat dediğimiz soyut şeyle harmanlayarak bir esere, bir şeye dönüştürüyor. Aslında bu bir metabolizma sistemi. O yüzden bir sanatçının neyle beslendiğine çok dikkat etmeniz gerekir. Sergide bu uyarıyı biraz hayvanat bahçesi uyarısı gibi kullandım” diye konuştu.

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Sergi’nin 17 Ekim’e kadar ziyaret edilebileceğini söyleyen Gazioğlu, “Bence bu, daha karamsar hislerin ve cümlelerin olduğu bir sergi. Duvarda ‘Yakınlık acıtıyor’ yazıyor. Başka bir eserin tam ortasında ‘İçeride çok yalnızım’ yazıyor. Ama aslında bunların çoğu insan tarafından yaşanılan hisler ve noktalar olduğu için itici gelmediği bir yerden bahsediyorum. Çok karanlık bir konu ama çok gerçek. İnsanların çok bağ kurabileceği, ortaklaşabileceği bir acı biçiminden bahsediyoruz. Sergide aşağı yukarı 10 eser var. Dört tanesi otoportre, yani kuklalar ve yemek masası gibi çalışmalar. Üst katta ise tamamen bir günlük katı gibi düşünebileceğimiz, günlüğüme yazdığım hislerin betimlemelerinden oluşan 6-7 iş bulunuyor. Sergi, Merdiven Art Space’te pazar ve pazartesi hariç her gün 11.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. 17 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir” dedi.