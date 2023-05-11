Seçmen sandıkta rekor mu kıracak

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YURTDIŞINDA 3 milyon 416 bin Türk vatandaştan 1 milyon 817 binden fazla kişi önceki akşama kadar oyunu kullandı. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek. İlk veriye göre yurtdışı seçmen bazında katılım oranı yüzde 53’ü geçti. 2011 ve 2015 seçimlerinde yurtdışı katılım oranları yüzde 40’larda kalmış, 2018’de ise yüzde 50’ye ulaşmıştı. Gurbetçiler tek il sayılsa İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en büyük dördüncü seçim çevresi olacaktı. YSK verilerine göre gurbetçiler arasından seçime en yüksek ilgiyi, yüzde 70’lerdeki katılım oranıyla 50-64 yaş arasındaki kadınlar gösteriyor. Yurtiçindeki katılımın da yüksek olması bekleniyor.



KATILIM YÜKSEK OLACAK



Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı, siyasal iletişimci Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, 2023 seçiminin özel durumunu Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Türkiye genel olarak politize bir ülke ve tarihsel olarak siyasal katılım hep yüksek ülkelerden. Sonuçları itibarıyla da ülke geleceğinin belirlenecek olmasının yanı sıra siyasete ilgisiz seçmenlerin dahi ilgisinin odaklanabildiği bir atmosfer söz konusu. Bu çerçevede de son derece gergin bir ortamda geçen seçimlere ilgi ve katılımın yüksek olması güçlü bir olasılık.”



TARİHİ ORANI YAKALAR



AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel de katılımda tarihi bir rekor çıkabileceğini belirtti: “Geçen seçimlerde katılım yurtiçinde yüzde 88.19, yurtdışında yüzde 50.06 idi. Ortalaması da yüzde 85’lerde olmuştu. Bu kez yurtdışındaki katılımın yüzde 54’leri bulmasını bekleyebiliriz. Aynı şekilde yurtiçinde de katılımın yüksek olmasını bekliyorum. Örneğin ben katılımın yüzde 89-90’ları bulabileceğini öngörüyorum. Tabii bu, tarihimize baktığımızda seçimlere katılım açısından bir rekor olacak. Onun için de herkesi sandığa davet ediyoruz. Katılımın yüksek olmasını demokrasimizin zenginliği olarak da değerlendiririz. Bu aynı zamanda siyasi meşruiyet açısından da sağlam bir zemin oluşturur.”



YÜZDE 90 BANDI



İYİ Parti YSK Temsilcisi Tolga Öztürk de şunları söyledi: “Katılımın geçen seçimlere göre daha fazla olacağı kanaatindeyim. Katılımda yüzde 85-90 bandını bulabileceğimizi düşünüyorum. Bunda çeşitli etkenler söz konusu. 50+1 sisteminden ötürü her bir oyun değerli olması, seçmenlerin de buna vakıf olması. Yine 5 milyona yakın genç seçmenin gelmesi, ki ben bu genç seçmenlerin büyük bölümünün sandıkları gideceği kanaatindeyim. Şu anda seçimlere ittifaklarla birlikte çok sayıda parti katılıyor. 5 ittifak, 24 parti, 4 de cumhurbaşkanı adayı var. Bu da katılımı arttıran bir etken. Ben, katılım ne kadar artarsa muhalefetin kazanma ihtimalinin o oranda artacağı inancındayım.”

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LİDER 1987 SEÇİMİ

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- Türkiye’de çok partili siyasete geçildiği 1950 seçiminde 8 milyon 905 bin seçmenden yüzde 89.3’i oy kullandı. Katılım oranları 1954’te yüzde 88.6, 1957’de 76.6, 1961’de yüzde 81.4, 1965’e yüzde 71.3, 1969’da yüzde 64.3, 1973’te yüzde 66.8, 1977’de yüzde 72.4 oldu.



- 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1983’te demokrasiye dönülen seçimde yüzde 92.3 ile siyasi tarihin en yüksek katılımlarından biri gerçekleşti. 1987 seçiminde yüzde 93.3 oranıyla yine katılım rekoru kırıldı. Bu dönemde seçmen sayısı 26 milyon 376 bindi. Bu seçim, 12 Eylül darbesinde siyaset yasağı konan liderlerin partilerinin başında girdiği ilk seçimdi.



- Katılım oranları 1991 seçiminde yüzde 83.9, 1995’te yüzde 85.2, 1999’da yüzde 87.1 oldu. Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin merkez sağdaki rakiplerini baraj altında bırakarak galip çıktığı 2002 seçiminde seçmen sayısı 41 milyon 291 bin kişiydi. Bu seçimde katılım oranı yüzde 79.1 oldu.



- Sonraki 2007 genel seçiminde katılım yüzde 84.2, 2011’de yüzde 83.1, 2015 Haziran seçiminde yüzde 83.9, 2015 Kasım’da yüzde 85.2 ve 2018’de yüzde 86.2 olarak gerçekleşti. Bu son genel seçimde seçmen sayısı 56 milyon 322 bin 632 kişiydi.



- Pazar günü ise 64 milyon 191 bin 285 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. 4 milyon 904 bin 672’si ilk kez oy kullanacak gençlerden oluşuyor.