Seçmen listeleri 20 Mart’ta askıda

Haberin Devamı

YSK, seçmen kütüklerinin güncellenmesi konusundaki genelgesinde tüm vatandaşların seçmen yazılabilmesi ve depremzedelerin oy kullanmalarını kolaylaştırmaya dönük bir dizi önlem aldı. Afet bölgelerinde depremzedelerin muhtarlık bölgesi askı listelerini görmeleri sağlanacak. Seçmen kâğıtlarını en kolay nereden alabilecekleri duyurulacak.

ÇADIR DA ADRES SAYILACAK: Seçmen kütükleri adres esasına göre hazırlanıyor. Depremzedeler, 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden adres beyan edip seçmen kütüğüne yazılabilecekler. Depremzedelerin kaldığı otel, yurt, çadır, konteyner “yerleşim yeri” adresi sayılacak.

20 MART-2 NİSAN’DA ASKIDA: Seçmen listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart saat 08.00’de askıya çıkacak, 2 Nisan Pazar günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Bu süre içinde, kaydı olmayan depremzedeler ve diğer seçmenler ilgili ilçe seçim kurullarına başvurarak seçmen olabilecekler.

Haberin Devamı

LİSTEDE OLMAYAN DEPREMZEDE NE YAPACAK: Askı süresi içinde afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan listelerde yanlışlık olan veya askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya ilgili nüfus müdürlüğüne başvuracak.

BÖLGEYE ATANANLAR NE YAPACAK

ASKI süresi içinde deprem bölgesine naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler, atama/görevlendirme belgesi ile nüfus müdürlüğüne başvuracak. Bu kişiler başka belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederek seçmen olacaklar.

ADRES NAKLİ NASIL OLACAK

YERLEŞİM yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilecek. Başvuru ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletecek. İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

Haberin Devamı

SEÇİM TAKVİMİ

SEÇİMİN başlangıç tarihi 18 Mart Cumartesi günü kabul edildi. Kamu görevlilerinin istifa süresi 16 Mart Perşembe saat 17.00’de sona erecek. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylama 28 Mayıs’ta yapılacak.

ADAY LİSTELERİ 9 NİSAN’A KADAR

SİYASİ partiler, milletvekili aday listelerini 9 Nisan saat 17.00’ye kadar YSK’ya verecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart, milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan günü ilan edilecek. İttifak protokolü için son gün 24 Mart. Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme 27 Nisan’da başlayacak.

Haberin Devamı

100 BİN İMZA, 556 BİN LİRA

CUMHURBAŞKANI adaylığı için siyasi partiler ve 100 bin imza toplayıp seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK’ya yapacağı adaylık başvuruları 19 Mart’ta başlayacak, 20 Mart Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. İmza toplayan adayın bizzat YSK’ya başvurması gerekiyor. YSK Başkanı Ahmet Yener de dün seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının 555 bin 980 lira ödeme yapması gerektiğini açıkladı. Bağımsız milletvekili olmak isteyen adaylar da 55 bin 598 TL ödeyecek.