Seçkin Türesay’ı kaybettik

Seçkin Türesay, koranavirüse yakalanınca Maltepe’deki özel bir hastaneye kaldırılmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınıp entübe edilmişti. Dün sabah saatlerinde ise vefat etti. Seçkin Türesay, Nazan Türesay ile evli ve Seçil Türesay isminde kendisi gibi gazeteci bir kız babasıydı.

TGC’DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkan yardımcılarından, Hürriyet Gazetesi önceki Genel Yayın Yönetmenlerinden, 2016 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Türesay’ın ölümünün ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınladı. TGC’nin mesajında, “Değerli meslektaşımız Seçkin Türesay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize ve cemiyetimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türesay’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz” denildi.

57 YILLIK DUAYEN

Seçkin Türesay, 1943 yılında İzmir Urla’da doğdu. Işık Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. İki yıl sonra da İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’ne kaydoldu. 1964’te haftalık Durum Dergisi’nde gazeteciliğinin ilk çıraklık yıllarını yaşadı. 1969 yılında askerlik dönüşü Son Havadis Gazetesi’ne girdi.

1970’te Hürriyet grubunun ikinci gazetesi olan Yeni Gazete’ye girdi. Bu gazete 1971’de kapatılınca Hürriyet Gazetesi’ne çağırıldı. 1 Ağustos 1971’de başlayan Hürriyet yılları iki kez kesintiye uğrayarak 31 Mart 2012’ye kadar sürdü. Hürriyet’te ilk görevi gece yazı işleri sorumluluğuydu. 1972 yılında birinci sayfa sorumlusu oldu. Daha sonra Hürriyet’te sırasıyla Sorumlu Müdür, Yazı İşleri Müdürü, 16 Haziran 1984-2 Ekim 1988 tarihleri arasında Genel Yayın Müdürlüğü ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca 1988-1991 yılları arasında Günaydın Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü’nü üstlendi. Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra haftalık Siyasi Yeni Ulus Gazetesi Genel Yayın Yönetmeliği’ni yaptı. Türesay TGC’den aldığı iki kez Yılın Gazetecisi Ödülü sahibi. (1982-1983), 1989’da Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin Yılın Genel Yayın Müdürü ödülüne layık bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 10 yılı aşkın süreyle Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Seçkin Türesay, 2016 TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.

HÜRRİYET GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ARİF DİZDAROĞLU: SENİ UNUTMAYACAĞIM YAKIŞIKLI AĞABEYİM

Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Tam 40 yıl olmuş yazı işleri masasında yanına oturalı.

Yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliğinden öte karşılık beklemeden çoğumuza ağabeylik yaptı.

Hürriyet’in bir dönemine damga vuran kişidir Seçkin Türesay. Çok önemli yayınlara imza attı, birçok ismi basın dünyasına kazandırdı.

Kibar, dürüst ve gerçek bir İstanbul beyefendisiydi.

Hayatında Galatasaray’ın ayrı yeri vardı. Tutkundu sarı kırmızı renklere.

Eşi Nazan Hanım’a ve kızı Seçil’e sabır diliyorum. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Güle güle güzel insan... Güle güle yakışıklı ağabeyim.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Seçkin Türesay’ın cenazesi, yarın saat 12.00’de Karacaahmet Şehitlik Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.

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