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Burcu Purtul UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 21.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Seçkin Türesay’a veda

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Seçkin Türesay’a veda

Koronavirüs nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden Hürriyet’in eski genel yayın yönetmenlerinden Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı.

Seçkin Türesay için dün Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Şehitlik Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Nazan Türesay karantinada olduğu için cenazeye katılamazken, taziyeleri kızı Seçil Türesay kabul etti.

Cenazeye Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, eski Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile Doğan Satmış, Ertuğ Karakullukçu ve Nejat Seçen’in de arasında bulunduğu gazeteciler katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Seçkin Türesay’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Seçkin Türesay’a veda

ÇOK BÜYÜK KAYIP

Seçkin Türesay’ın gazeteci kızı Seçil Türesay babasının ardından şunları söyledi: “Kendi kuşağının en özel babasıydı bana göre ve ondan öte meslektaşımdı. Bir de en iyi arkadaşımdı. İyi bir gazeteciydi. Çok büyük bir kayıp. Bundan sonraki yolculuğu inşallah huzurlu olur. Umarım ona layık bir evlat olabilmişimdir. Onu çok özleyeceğim.”

Seçkin Türesay’a veda

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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