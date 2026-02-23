Seçkin eserler, ‘Külliye'de Ramazan’da okuyucuyla buluşuyor

Haberin Devamı

‘Mimar Sinan Yapıları’ adlı eserin editörü Yazar - Arkeolog Dr. Murat Sav, imza gününde okurlarla bir araya geldi.

‘TÜRK TARİH KURUMU İLE ORTAKLIK BU BİRİKİM SAYESİNDE OLUŞTU’

Kitabın hazırlanış sürecine ilişkin konuşan Arkeolog Dr. Murat Sav, “1930’lu yılların sonlarından 1940’lı yıllara uzanan süreçte Restoratör-Yüksek Mimar Ali Saim Ülgen tarafından hazırlanan çizimlerin yayın hakları Türk Tarih Kurumu’na aitti. Demirören Yayınları ile Türk Tarih Kurumu’nun bir araya gelmesiyle bu çalışma yeniden hayat buldu” dedi.

‘ÇALIŞMALAR SİSTEMATİK BİR BÜTÜNLÜK İÇİNDE ELE ALINDI’

Kitabın içeriğine ilişkin bilgi veren Sav, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937’de Ali Saim Ülgen’i Mimar Sinan’ın eserlerinin rölövelerini hazırlamakla görevlendirdiğini belirterek, “Ülgen, 240’a yakın eser üzerinde yıllar süren bir çalışma yürüttü. O döneme ait çizimler bugün aynı zamanda belgesel bir değer taşıyor. Eser ilk olarak 1980’li yılların sonunda Türk Tarih Kurumu tarafından basıldı ancak zamanla tükendi. Yeniden basım sürecinde Demirören Yayınları ile iş birliği yapıldı. Mimar Sinan’ın kişiliği, eserleri ve Ali Saim Ülgen’in çalışmaları sistematik bir bütünlük içinde ele alındı” ifadelerini kullandı.

‘Külliye’de Ramazan’ etkinlikleri boyunca Demirören Yayınları standında 'Mimar Sinan Yapıları', İlahi Çizgiler', 'Sultan II. Abdülhamid Dönemi Filistin, Suriye, Mekke-Medine', 'Aya Sofia', 'Kariye' gibi koleksiyonluk eserler ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Kitap fuarı, 26 Şubat perşembe günü sona erecek. (DHA)

