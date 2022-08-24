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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan olağanüstü toplantı sonrası Çelik, özetle şunları söyledi:

REFORM ÇALIŞMALARI İÇİN İSTİŞARE: “Çeşitli düzenlemeler, reform çalışmalarıyla ilgili istişare yapıldı. Burada hem vatandaşlarımızla buluşma, ulaşma noktasında ortaya koyulacak stratejiler, karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair arkadaşlarımızın çalışmaları değerlendirildi.

BU TOPLANTILAR DEVAM EDECEK: 2023’te yapılacak seçimlere dönük olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak seçim beyannamesine katkılar değerlendirildi. Toplantılara devam edeceğiz.

ERKEN SEÇİM YOK: Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların ne temeli ne manası var.

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ŞAM İLE DİYALOG: Bir rejim sistematik olarak halkını katlederken, uzlaşma tablosu ortaya çıkmadan zalim ile mazlum uzlaşsın diye bir işin içinde zaten değiliz. Herkesin kabul edeceği siyasi çözümün ortaya çıkmasıyla olur.” ◊ Ebru KARATOSUN / ANKARA