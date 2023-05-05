‘Seçimler kilittaşı’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın Atatürk Kent Meydanı, Muğla Adliye Kavşağı ve Menteşe ilçesinde yaptığı mitinglerde özetle şunları söyledi:

“14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, demokrasi ve siyasi tarihimizin kilittaşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs’ta ya Türkiye’nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz. Ya Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu canlandıracağız ya da ağır sorunlara gömülmüş acıklı bir ülkeye mahkûm olacağız. Doğru zaman, doğru adam, Tayyip Erdoğan demek için aziz milletim sıra sende.



KANDİL’DEN DESTEK AÇIKLAMALARI



Kandil’e yuvalanan teröristler her gün CHP’ye, İYİ Parti’ye destek açıklaması yapmaktadır. Nevşehir’de duygu sömürüsü yapan, yalandan gözyaşları döken, işi gücü fitne fesat çıkarmak olan İYİ Parti Başkanı’ndan hiçbir itiraz da duyulmamıştır. HDP’nin bir eşbaşkanı, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy da Yeşil Sol Parti’ye istemiş. Hani HDP’yle ortaklıkları yoktu. Hani HDP’yle beraber yürümüyorlardı.”