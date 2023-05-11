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Seçimler güven içinde yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Seçim
Seçimler güven içinde yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez” dedi.

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AK Partili Çelik, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

GENÇLİK KOLLARIMIZA SALDIRIYA LANET

“Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkûm edilmesi zorunludur. Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

 

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#AK Parti#Ömer Çelik#Seçim

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