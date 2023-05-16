Seçimin kilit ismi Sinan Oğan'ın olmazsa olmaz 5 şartı

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Türkiye’deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir konuma gelen Sinan Oğan, yüzde 5.17 oranı ile 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu kazanarak, cumhurbaşkanlığı ikinci turunun kilit partisi konumuna geldi. Kendisine oy veren seçmenin iki adaydan hangi isme yöneleceği de merak konusu oldu. Bu seçmen, Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanını belirleyecek. Oğan da bu kararı vermek için çeşitli istişarelerde bulunma kararı aldı.



ATA İLE İSTİŞARE



İlk görüşmeler ise önümüzdeki günlerde ATA İttifakı’nın bileşenleri ile olacak. Oğan ATA İttifakı’ndan Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi’nin Genel Başkanları ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutumu da kilit rol oynayacak. Oğan, genel başkanların ardından tabanına yönelecek. Kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstermek için imza veren kanaat önderleri ile toplantı yapacak. Bu toplantılarda çıkan sonuca göre de 14 günlük sürecin yol haritası belirlenecek.



İŞTE O ŞARTLAR



Oğan, destekleyeceği aday konusunda beş olmazsa olmaz şart belirledi. Bunlar, Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği, Madde 66’da yer alan Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişiminin karşısında set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, son ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon, sonuç sarmalından kurtulması ve terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması oldu. Bu şartlar karşılanmadan ikinci aşamaya geçilmeyeceği öne sürüldü. “FETÖ, PKK ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleri ile mesafe olmazsa olmazlarımız, bundan sonra diğer meseleler konuşulacak” diyen Oğan, “HÜDAPAR’ı eleştirdiniz nasıl okumalıyız bu süreci” sorusuna da “Terör örgütlerinin, onun siyasi uzantılarının Meclis’e taşınmasına karşıyız. Terör örgütüyle arasına mesafe koymayan zaten gelmesin” karşılığını verdi.



‘PAZARLIK DEĞİL’



Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin ikinci turun belirleyicisi olacağını vurgulayan Oğan, tavrına ilişkin olarak konuşmalarında şu ipuçlarını verdi: “Türkiye’nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçimin en istikrarlı davrananı biz olduk. Önümüzdeki süreçte de bu tavrımızı devam edeceğiz. Milletimizin hayrına ne ise ona göre tavrımızı belirleyeceğiz. Önümüzde zorlu bir 15 gün olacak. Şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demeyeceğiz. İstişareler yapacağız. Pazarlık içerisine girecekmişiz gibi lanse edildi. Biz ‘HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olamayacak’ demiştik. ‘Biz bu seçimin belirleyeni olacağız’ demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık.” Oğan, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim” söyleminiz doğru mu?” şeklindeki soruya da “Hayır, yanlış. Biz prensip koyduk ortaya. O prensiplerden sadece bir tanesi terör örgütleri ile arasına mesafe koymayan siyasi partilere araya mesafe koyması. HDP ve Hüda Par’ın siyasette kilit olmasının ben başından beri karşısındaydım. Tek şartımız bu olsaydı ‘Sayın Kılıçdaroğlu, HDP’den vazgeç gelelim’ derdik. Ama bu, bu kadar basit bir denklem değil” karşılığını verdi.

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İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK

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Şimdi gözler 2. tur için Sinan Oğan’a döndü. Dün gazetecilere konuşan Oğan, ‘İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?’ sorusuna, “Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye’nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız. İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak” cevabını verdi.