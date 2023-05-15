Seçimin kilidi %5’le Oğan

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ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan, 2011 tarihinde yapılan seçimlerde, Meclis’e MHP Iğdır milletvekili olarak girdi. MHP Genel Merkezi’nin, 10 Mart 2017’de partiden ihraç ettiği Oğan, bu süre zarfında herhangi bir siyasi hareketin içerisinde yer almadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı’nın adayı olarak tekrardan siyaset dünyasına döndü. Oğan, anket şirketlerinin tahmin edemeyeceği şekilde bir oy oranına sahip olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine damgasını vurdu.

‘MHP VE İYİ PARTİLİ ÜLKÜCÜLERDEN ALDI’

Oğan, Akdeniz Bölgesinden 352 bin 594, Ege Bölgesinden 395 bin 708, Marmara Bölgesinden 866 bin 132, Karadeniz Bölgesi’nden 300 bin 563, İç Anadolu Bölgesinden 586 bin 233, Doğu Anadolu Bölgesinden 116 bin 271, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 117 bin 336 seçmenin oyunu kazandı. İstanbul’da 418 bin 8 (yüzde 4.54), Ankara’da 241 bin 270 (yüzde 6.41), İzmir’de de 137 bin 19 (yüzde 4.78) seçmenin desteğini aldı. Oğan üç büyükşehirde 800 bine yakın oy kazandı. Kulislerden edinilen bilgilere göre, ülkücü kökenli olan Oğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermek istemeyen MHP’li seçmen ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyen İYİ Partili seçmenin oyunu aldı.

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Ümit Özdağ -Sinan Oğan

OĞAN: OLDU BİTTİYE GETİRMEYİN

Oğan gece yarısından sonra yaptığı paylaşımda “oldu bittiye getirmeyin” uyarısında bulundu. Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurtdışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır” dedi.

ATA İTTİFAKI: %2.39

OYLAR SAYILIRKEN KONUŞTU... ‘ROLÜMÜZ ONLARIN HAYALİNİN ÖTESİNDE’

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Sandıklarda cumhurbaşkanı ve milletvekili oy sayımı sürerken Sinan Oğan, seçim değerlendirmesinde bulundu. “Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor” diyen Oğan, “Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için biz elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demeyeceğiz” dedi ve özetle şunları söyledi:

2. TURA KALMIŞ GÖRÜNÜYOR

“Seçimlerin ikinci tura kalacağı en başından beri ön gördüğümüz bir şeydi. Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor. YSK Başkanı’nın açıklamasını duyduk, sandıkların yüzde 50’sinin sisteme girildiğini söylüyor. AA ve ANKA’ya baktığımızda çok farklı sonuçlar görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyenleri olacaklar. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için biz elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demeyeceğiz.

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ŞARTLARINI SIRALADI

Maalesef ki bizim ilk baştan beri ortaya koyduğumuz tavır şuydu, son günlerde biz pazarlık içine girecekmişiz gibi lanse edildi. Biz Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değişmezliği, 3 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye’deki faiz enflasyon saçmalığından kurtarılması gibi... Bizi sanki koltuk derdinde olmak isteyen bir yapıymış gibi göstermek istediler. Gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı’nın rolü onların hayal ettiğinden çok daha önemliymiş.”