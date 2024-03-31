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Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı kalp krizi geçirdi

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#Elazığ#Mustafa Demir#Kalp Krizi
Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 22:58

Elazığ’da bir muhtar adayı, kurayla kaybettiği seçimin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı.

Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir’in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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#Elazığ#Mustafa Demir#Kalp Krizi

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