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‘Seçimi kazanma sözü verdik’

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu
‘Seçimi kazanma sözü verdik’
Umut ERDEMRıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Akşener, “Bugün ittifakımız daha güçlü. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yanında dimdik duran cumhurbaşkanı yardımcıları İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında öne çıkan konular yaklaşan seçimler, deprem, ittifaklar ve Sinan Ateş cinayetiydi. Akşener özetle şunları kaydetti:

“Bengisu’nun, Banuçiçek’in, Ayşe’nin gözyaşlarının hesabını sormazsam; Sinan Ateş’i unutturursam milletim bana hakkını helal etmesin.

HAYIRLI OLSUN

AK Parti iktidarı, son dönemde çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladı. Ne diyelim, hayırlı, uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Mesela Sayın Erdoğan’ın seçim beyannamesinde federasyon var. Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği var. Kadına yönelik şiddetin önünün açılması var. Mesela, Cumhuriyet değerlerimize saldırı var. Ülkenin birliğine bekasına yönelik koskoca bir tehdit var.

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TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKSİNİZ

Şunun şurasında sadece 2 ay kaldı. Giderayak istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra tıpış tıpış gideceksiniz. Biz bu seçimi mutlaka kazanacağımıza söz verdik. Cumhurbaşkanı yardımcıları Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.”

BEYAZ ÖNLÜKLERLE KARŞILANDI

Akşener’i grup salonunda 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorlar beyaz önlükleriyle ve alkışlarla karşıladı. İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Murat Karaman, Akşener’e hekimliğin sembolü sayılan iki yılanlı asa motifi hediye etti. 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu

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