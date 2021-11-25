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‘Seçime zorlamak için elimden geleni yapacağım’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Erken Seçim#CHP
‘Seçime zorlamak için elimden geleni yapacağım’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü topladığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından, erken seçim çağrısını tekrarladı. Hükümeti seçime zorlamak için elinden geleni yapacağını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

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DIŞ MİHRAKLARMIŞ

“Dış mihraklarmış, ekonomik modellermiş. Ne dış mihrakı kardeşim. Kimi kastediyorsun, kimlerse çık söyle millete. Milleti kandırıyor, kandıracağını sanıyor ama millet artık bu numaraları yemiyor. Peki sen orada nesin? Dış mihraklar bunu yaptırdıysa senin orada kalmaman lazım. Her gelenin aldattığı bir adamın orada kalmaması lazım. Dış mihraklar demek, beni kandırdılar demek, sen çocuk musun, her gelen kandıracak. Türk Lirası’nı koruyamayana milli denemez, gayri millidir bunlar, destekleyenler de gayri millidir. Sen kendine Londra’da, New York’ta mı yer yaptın; biz burada oturacağız. Bu ülkenin fakir fukarasının hakkını korumak bizim görevimiz. Ülkenin bütün birikimlerini değersizleştireceksin. Yabancılar ziyaret edecek, bunları nasıl satarız diye. Satmaktan bıkmadın mı? Bu ülkenin bir onuru var, parası var, onu bile sattın, peşkeş çektin.

SANDIĞI GETİR

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Evet, Türkiye düzelir. Potansiyeli vardır. Türkiye’yi krizden çıkaracak en yetkin, namuslu, çalışkan, millet için hayatını feda edecek kadrolar CHP çatısı altındadır. Biz milliyetçiyiz, Kuvayımilliyeciyiz. Sorunu aşmanın yolu da siyasettedir. Demokratik yollarla aşacağız. Erdoğan şahsım hükümetine sesleniyorum, milletten niye korkuyorsun? Yönetemiyorsun, yönetme gücünü kaybettin, ne yaptığını bilmiyorsun, danışacağın kimse de kalmadı etrafında. Sandığı getir kardeşim, demokrasilerde sandıktan kaçılmaz.

MİLLETİN TALEBİ

Millet sana oy verirse ben saygı duyacağım. Ama korkuyorsun, kaçıyorsun, milletin iradesinden kaçılır mı? Seni ve şürekânı seçime zorlamak, seçimi yaptırmak için elimden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa yapacağım. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz. Sen yapamazsın, gücün, ahlakın, bilgin, birikimin yetmez. Kibrin bunları yok etmiş durumda. Biz bilgimiz, birikimimiz, ahlakımız, erdemimizle, istişareyle bu sorunların hepsini çözeriz. Erken seçim sadece bizim talebimiz değil. Buradan çıktı artık, bu milletin talebidir.”

İLK MİTİNG MERSİN’DE

Twitter’dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti: “Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi Meydana’ diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Erken Seçim#CHP

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