Seçime yalnız başımıza gireceğiz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün öğle saatlerinde Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’dan Eskişehir’e geldi. Akşener, İl Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından bir otelin toplantı salonunda il teşkilatıyla bir araya geldi. Akşener, burada yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

ELBETTE ZORLUK ÇEKECEĞİZ

“Bu seçimlerde, kendimizin ne olduğunu anlatmak, Eskişehir başta olmak üzere seçim kazanmak ve seçimin sonucunda yaptığımız icraatlar ile partimizi 2028’de iktidara getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefle ilgili olarak elbette zorluklar çekeceğiz. Elbette iftiralara uğrayacağız. Elbette hakaretler yiyeceğiz. Ama umursamayacağız çünkü biz alışkınız. Suriyeli kardeşlerimizi gayet mutlu bir biçimde ülkelerine geri döndürmek için bile, bu ülkenin demokrasisinin değişmesinin önüne geçmek için bile biz iktidar olacağız. Olmak zorundayız. Seçimi kazanmak için ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibarıyla yalnız başımıza seçime gireceğiz ve göreceğiz. Melih göreceğiz (başkan adayı) boyun kaçmış, kilon kaçmış; hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış hep beraber göreceğiz.”

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ESKİŞEHİR ADAYINI AÇIKLADI

Akşener, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Melih Aydın, Odunpazarı Belediyesi başkan adayının ise Emine Edizgil olduğunu açıkladı. Ancak Akşener’in Tepebaşı Belediyesi adayını açıklamaması dikkat çekti. Akşener’in ziyaretinden iki gün önce de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanları genel merkez tarafından görevden alınmıştı. Bu gelişmelerin arkasında da ittifak tartışmalarının yattığı konuşuluyor.