‘Seçime tek adayla gitmek daha faydalı’

Akşener Halk TV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunurken özetle şunları söyledi:

- “Sayın Soylu dedi ki ‘bir vekil Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alıyor.’ Bu şaibenin ortadan kaldırılması lazım. Asıl mesele şantaj olarak kullanılmasıdır.

RÖVANŞ DOĞRU DEĞİL

- Rövanş doğru değil, bu ülke çok şey yaşadı gitti. Devr-i sabık dediğimiz şey, bir kavga gürültü haline dönülmesi doğru değil. Ama hukukun işletilmesi şart.

- Sayın Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzetirken siyaset etme sistematiğine bir vurgu yaptım. Sultancıl, popülist liderler üzerine. (Erdoğan’ın ‘Bunlar iyi günleriniz’ sözleri) AK Parti genel başkanına İYİ Parti genel başkanı olarak verebileceğim çok güzel cevaplar var ama o zaman devreye Cumhurbaşkanı giriyor.

- 24 Haziran’daki deneyimime dayanarak çıkardığım bir tecrübe var. Önerim şu: Seçime ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum. Tek adayla gitmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Farklı teklifler mutlaka değerlendirilecek, bir noktaya varılacak.

- HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı. HDP aday zaten çıkarır.”

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