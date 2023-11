Seçime sırtımda hançerlerle girdim

Haberin Devamı

6’lı Masa ortağı İYİ Parti’ye yönelik “Seçimlere sırtımda hançerle girdim” ve “değişimcileri” hedef alan “Vefalı olacaksın vefalı, sırtından hançerlemeyeceksin” sözleri de dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı açış konuşmasında özetle şunları söyledi:

ÜZDÜM AMA UTANDIRMADIM

“Tartışmaları zaaf değil, zenginlik olarak gören bir gelenekten geliyoruz. Kimse örgütün otoritesini, dayanışma gücünü tartamaz. Ben dahil kimse kendisini partinin üstünde asla ve asla göremez. Sevgili örgütüm, sizleri zaman zaman üzdüm ama asla ve asla sizleri utandıracak hiçbir şey yapmadım. Sizlerle beraber sizler için, Türkiye için mücadele ettim.

Partimiz bütün kurultaylarından tartışarak ve güçlenerek çıkmıştır, yine güçlenerek çıkacaktır.

SIRTIMDAKİ HANÇERLER

6’lı Masa olarak ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda oturduk çalıştık. Ortak bir mutabakat metni hazırlayıp, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yaptık. İş adayın seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar yeniden dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi, ihaneti gördük ama yılmadık yıkılmadık, çalıştık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen asla boyun eğmedik. Yüküm ağırdı, hançerlerle birlikte ağırdı ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değil hançerlerdi.

Haberin Devamı

SAĞI SOLU BİLMİYORLAR

Seçim bitti kazanamadım, daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Bunu başlatanlar uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Değişim hayatın kendisidir. 2019’dan beri değişim dedim. Örnek, ‘CHP Sivas’ın ötesine gidemiyor’ diyorlardı, gidemiyorduk ama bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsun? Girilmeyen evlere, mahalle, sokak, il, ilçelere girdik. Asla yan yana gelemezler dedikleriyle yan yana geldik, asla kucaklaşamazlar dedikleri insanlarla kucaklaştık. CHP sağa kaydı diyorlar, bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyorlar. Sağa kaydığımızı söyleyenlere söylüyorum, bütün sosyal kesimlere ulaşmak sağcılık mıdır solculuk mudur. İktidar olmanın yolu bütün bu kesimlere ulaşmaktır. Türkiye’yi karış karış gezdim, gezmeye devam edeceğim.

Haberin Devamı

VEFALI OLACAKSIN VEFALI

Bay Kemal’in arkadaşı olmak zordur demiştim. Yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın vefalı, arkadan hançerlemeyeceksin. Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın işidir, götüreceğimi de herkes bilsin demiştim. Bu kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağım, değişim, dönüşüm, yenilenme nasıl olur sadece Türkiye değil bütün dünya öğrenecek. Dalgalara karşı güvenli bir limanın taşlarını öreceğiz. Yığma üyeliklere son vereceğiz, aktif-pasif üyelik getireceğiz. Yüzde elli cinsiyet kotası, milletvekillerine üç dönem sınırlaması getireceğiz, her yerde ön seçim olacak. Genel sekreterliği güçlendireceğiz.” (Turan YILMAZ / ANKARA)

SONRAKİ KURULTAYDA YOKUM

Haberin Devamı

- Kılıçdaroğlu bir sonraki kurultayda adaylık yarışında olmayacağı mesajını verdi: “Yeniyi güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Köklü bir değişime birlikte imza atmış olacağız. İnşallah ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım. Aldığım her görevi bütün aksaklıklara, eksikliklere rağmen yerine getirmeye çalıştım. Benim tek isteğim halkın gönlünde taht kurmaktı. ‘Evet bu genel başkan çalıştı’, bunun denmesini istedim. Önümüzde yerel seçimler var, yeni büyükşehirleri de alacağız, kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Kitabımızda umutsuzluk yok, aslanlar gibi mücadele vardır.” (Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA)

Haberin Devamı

İMAMOĞLU: BU KURULTAY MUHALEFETİ DE ŞEKİLLENDİRECEK

-Kurultayın Divan Başkanı değişimci kanattan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu. İmamoğlu açış konuşmasında “Bu kurultay sadece CHP değil, muhalefetin toptan şekilleneceği bir kurultay” mesajını vererek özetle şunları söyledi: “CHP, bu ülkenin kurucu ve birleştirici gücüdür. CHP, Anadolu gibi renkli ve bereketli, Türkiye gibi cesur ve güçlüdür. Bütün eksikleri ve hatalarıyla 100 yıllık tarihimiz, onur ve gurur tarihimizdir. Bugün bizi yine hayati bir görev bekliyor. Bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın, ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Bu kurultay, sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay, sadece CHP olarak siyaseti değil, sendikalardan sivil topluma, gençlerden kadınlara, çalışanlara, emeklilere kadar herkesi çok umutlandıracak. Bu kurultay toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek. Bu halk bundan sonra artık her zaman diri, dipdiri ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye rağmen duruma el koyarak Cumhuriyetin 100. yılını görülmemiş kalabalıkla nasıl kutladıysa, bu aziz millet bu ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir. Bu kurultayda halkımıza karşı her birimizin tarihi bir sorumluluğu vardır. Bu kurultay, geleceğin Türkiyesini adım adım kuracağımız yeni yüzyılın harcını hep birlikte atacağımız büyük ve şanlı yolculuğumuzun ilk adımıdır. Sorumlu davranmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirip geleceğe güvenle bakmak gerekir.

Haberin Devamı

5 ay sonra yerel seçimler var. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Birçok ilçede ve metropollerde yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Yeter ki biz ne yaptığımızı bilelim, vatandaşın sesine kulak verelim. Milletimizin önüne çeşitli tarihleri vizyon diye koyanlar oldu. Bundan sonra o tarihleri biz belirleyeceğiz. CHP’liler belirleyecek. 2024 seçimlerini kazandıktan sonra, 2028’i de 2029’u da, 2033’ü de, 2038’i de biz kazanacağız. Günü geldiğinde çocuklarınıza, torunlarınıza ‘O kurultayda ben de vardım’ diyeceksiniz. ‘Benim de verdiğim kararlarla bugün mutlu ve huzurluyuz’ diye gururla geriye bakacaksınız. Bugün ve yarın sizlerin iradesiyle ülkemizin tüm kesimlerini birleştirecek yeni ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaya hep birlikte başlayacağız.”

İYİ PARTİLİ ÖZTÜRK’TEN SERT ‘HANÇER’ YANITI

CHP kurultayında, “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Partili Yasin Öztürk tepki gösterdi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, dün CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Öztürk, “Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et. Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB apoleti bile fazlaymış” ifadelerini kullandı. (ANKARA)