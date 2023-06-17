Seçime kadar Kılıçdaroğlu formülü

Haberin Devamı

CHP’de kongre süreciyle ilgili yaşanan sıcak tartışmalarla ısınan havanın, bayramdan sonra değişimin yol haritasının şekillenmesiyle normale dönmeye başlayacağı beklentisi dillendiriliyor. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerin ardından gündeme taşıdığı değişim talebinin ayrıntılarını ortaya koyması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da hem İmamoğlu’nun taleplerini alıp hem de parti içindeki farklı kesimlerle yapacağı temasların ardından kongre sürecine ilişkin yol haritasını şekillendirmesi bekleniyor.

SEÇİMİ KAZANIP ADAY OL

Kulislerde, bu yol haritası üzerinde uzlaşı sağlanması halinde kongreye Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde gidileceğinden söz edilirken, “Kongrenin seçimlerden önce mi sonra mı yapılacağından da bu süreçte oluşan hava etkili olacak. Bir yenilenme ihtiyacı varsa, seçimden önce kongreye gidip bu sağlanır, genel başkan seçimi kongre sonrasına da bırakılabilir. İmamoğlu, İstanbul’u meclis çoğunluğunu da sağlayarak kazanırsa o kongrede aday da olabilir. İstanbul’u zaferle kazanmış bir ismin önünde kim durabilir ki? Ama bu başarı için de partinin seçimlere bugünkü birlik havası içinde gitmesi gerekir” değerlendirmeleri yapılıyor.

Haberin Devamı

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden ADAY göstereceklerini belirtirken, “Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de bir süre daha devam ettirebilir de” dedi. BBC News Türkçe’ye konuşan Kuşoğlu, İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarında Kılıçdaroğlu’na karşı “daha dikkatli olmalarını” da isterken, aday olup kurultayda yarışabileceklerini vurguladı ve “Ama ‘Kemal Bey gitsin, beni koltuğa oturtsun’ gibi bir tutumun doğru olmayacağını” söyledi. Özel de düzenlediği basın toplantısında, “Aday olacak mısınız” sorusuna “Sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam” yanıtını verirken, son derece özenli bir dil kullandıklarını söyledi.