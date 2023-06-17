×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Seçime kadar Kılıçdaroğlu formülü

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#Seçim#Aday
Seçime kadar Kılıçdaroğlu formülü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Değişim çalışmaları süren CHP’de genel başkan seçimi için yeni bir yol haritası gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken, “Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir” dedi.

Haberin Devamı

CHP’de kongre süreciyle ilgili yaşanan sıcak tartışmalarla ısınan havanın, bayramdan sonra değişimin yol haritasının şekillenmesiyle normale dönmeye başlayacağı beklentisi dillendiriliyor. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerin ardından gündeme taşıdığı değişim talebinin ayrıntılarını ortaya koyması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da hem İmamoğlu’nun taleplerini alıp hem de parti içindeki farklı kesimlerle yapacağı temasların ardından kongre sürecine ilişkin yol haritasını şekillendirmesi bekleniyor.

SEÇİMİ KAZANIP ADAY OL

Kulislerde, bu yol haritası üzerinde uzlaşı sağlanması halinde kongreye Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde gidileceğinden söz edilirken, “Kongrenin seçimlerden önce mi sonra mı yapılacağından da bu süreçte oluşan hava etkili olacak. Bir yenilenme ihtiyacı varsa, seçimden önce kongreye gidip bu sağlanır, genel başkan seçimi kongre sonrasına da bırakılabilir. İmamoğlu, İstanbul’u meclis çoğunluğunu da sağlayarak kazanırsa o kongrede aday da olabilir. İstanbul’u zaferle kazanmış bir ismin önünde kim durabilir ki? Ama bu başarı için de partinin seçimlere bugünkü birlik havası içinde gitmesi gerekir” değerlendirmeleri yapılıyor.

Haberin Devamı

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden ADAY göstereceklerini belirtirken, “Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de bir süre daha devam ettirebilir de” dedi. BBC News Türkçe’ye konuşan Kuşoğlu, İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarında Kılıçdaroğlu’na karşı “daha dikkatli olmalarını” da isterken, aday olup kurultayda yarışabileceklerini vurguladı ve “Ama ‘Kemal Bey gitsin, beni koltuğa oturtsun’ gibi bir tutumun doğru olmayacağını” söyledi. Özel de düzenlediği basın toplantısında, “Aday olacak mısınız” sorusuna “Sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam” yanıtını verirken, son derece özenli bir dil kullandıklarını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#Seçim#Aday

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık