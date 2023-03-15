Seçime ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararın 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanması hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminin Anayasanın 79'uncu maddesinde öngörülen “Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü işgücü, araç ve gereç desteği verilmesi önem arz etmektedir.

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Bu itibarla, birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28, dönem milletvekili genel seçiminin başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının yer ve araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçları ile bunları kullanabilen nitelikli işgücü takviyesinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankalarının yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir."