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Seçime günler kala HDP'den Kılıçdaroğlu'na açıktan destek: Hedeflerimiz örtüşüyor

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Mithat Sancar#Secim2023
Seçime günler kala HDPden Kılıçdaroğluna açıktan destek: Hedeflerimiz örtüşüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 12:33

HDP, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" ifadelerini kullandı. Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü dile getirdi.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimlerine günler kala HDP'den Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek açıklaması geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bunun Türkiye'de demokratik dönüşüme giden yolda önemli adım olacağını düşünüyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü dile getiren Sancar, 14 Mayıs seçimlerinde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

'KILIÇDAROĞLU'NDAN TALEBİNİZ OLDU MU?' SORUSUNA YANIT

Sancar, 'Kılıçdaroğlu'ndan talebiniz oldu mu?' sorusuna 'Bizim talebimiz, demokrasi ve hukuk devletinin yolunu açacak yönetim ve iradeyi göstermesidir' yanıtını verdi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Mithat Sancar#Secim2023

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