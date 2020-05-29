‘Seçime girmek için icazeti reddederiz’

Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Biz akılla, fikirle, azimle özgürlük mücadelemizi demokratik zeminde sonuna kadar sürdüreceğiz. Aziz milletim, umutsuzluğa kapılmayın. Milletinden kopanlara son sözü sen söyleyeceksin. O an geldiğinde elini korkak alıştırma.

(AK Parti ve MHP’nin ‘milletvekili transferini’ yeniden düzenleyeceği belirtilen yasa hazırlığı) Nasıl bir düzenleme geldiğini henüz görmedik. Demokrasiye kurulacak her kumpası boşa çıkarırız. Hangi partinin ya da milletvekili adayının seçime gireceğine icazet verme yaklaşımını, icazet demokrasisini tümüyle reddederiz. İcazet rejimini kimse bize kabul ettiremez.

DARBE REJİMLERİYLE İLGİMİZ YOK

(Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin CHP’ye yönelik darbe eleştirileri) CHP’nin darbe rejimleriyle herhangi bir ilgisi olmamıştır, olmayacaktır. Bütün bu bağırıp çağırmalar bu sıkıntılar, seçime girecek partileri engellemeye dönük yaklaşımlar artık iktidarı, Cumhur ittifakını seçimleri kaybetme korkusunun sardığını göstermektedir.”