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Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK Kararı Resmi Gazete’de

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#Seçim#YSK#Resmi Gazete
Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK Kararı Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 03:59

Seçime girme yeterliliğine sahip 36 partiye ilişkin Yüksek Seçim Kurulu(YSK) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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YSK, 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçimine katılma yeterliliği olan 36 partiyi belirledi. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Seçim tarihinden en az altı ay öncesi itibariyle teşkilat kurmuş ve il, ilçe ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partiler seçime girmeye hak kazandı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlere katılma yeterliliği olan partiler şöyle:

"Adalet ve Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi"

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#Seçim#YSK#Resmi Gazete

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