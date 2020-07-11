Seçime girme şartları arasından ‘grup kurma şartı’ çıkarılacak; İstanbul’a 20, Ankara’ya 8 seçim bölgesi planı

İktidar Partisi, önümüzdeki yasama döneminde siyasetin gündemine getirmeye hazırlandığı, siyasi partiler ve seçim yasaları değişiklikleri konusunda “simülasyon” hazırlıyor. İki seçenekli hazırlanan simülasyonda, daraltılmış bölge uygulamalarında, illerin kaçar seçim bölgesi olacağına bakılıyor. Hazırlık, 3 veya 5 milletvekili üzerinden yapılıyor.

AK Parti’nin oluşturduğu komisyonun yaptığı son toplantıda, daraltılmış bölge seçim sistemine ilişkin çalışma masaya yatırıldı. Yapılacak simülasyonda seçim bölgelerinin 3’er milletvekilinden veya 5’er milletvekilinden oluşması durumunda, illerin seçim bölgeleri çıkartılacak. Bu hesaplamada, dikkatler büyük şehirler üzerinde yoğunlaşıyor.

İSTANBUL HESAPLAMASI

2018 seçim sonuçları baz alınarak yapılan çalışmaya göre, İstanbul’un 98 olan ancak YSK’nın yaptığı son hesaplamayla 100’e çıkacak olan milletvekillerinin dağılımı durumunda, kaç seçim bölgesi olacağı hesaplanıyor. 98 milletvekili üzerinden yapılan çalışmaya göre, daraltılmış seçim bölgeleri 3’er milletvekilinden oluşursa, 30’un üzerinde seçim çevresi oluyor. 5 milletvekillinden hesaplandığında, 20 civarında seçim çevresi olacak. İstanbul’da şu anda 3 seçim bölgesi olduğu hesaba katıldığında, milletvekilleri, kendi dar seçim bölgelerinde tüm seçmenle yakın ilişki kurabilecek.

BAŞKENT SEÇENEĞİ

Ankara için yapılan taslak çalışmaya göre, 36 milletvekili olan başkentte, 3’lü daraltılmış bölge uygulanırsa, 12 seçim çevresi, 5’li daraltılmış bölge uygulanırsa 8 seçim çevresi oluşacak. Toplantıda daraltılmış bölge sisteminin, seçmenin milletvekilini tanıması açısından önem taşıdığı, özellikle büyükşehirlerde bunun çok önemli olduğu belirtildi. Milletvekillerinin de kendi bölgesindeki seçmenle doğrudan ilişki kurmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Simülasyon tüm iller için yapılacak.

PARTİ DEĞİŞTİRME

İktidar partisi sözcüleri, milletvekillerinin parti değiştirmesiyle ilgili sınırlama getireceği iddialarını kabul etmiyor. Milletvekillerinin, haklarına engel getirilmeyeceği, ancak grup kurulmasıyla ilgili sınırlandırmaya sıcak bakıldığı belirtiliyor. Bu bakış açısı değişmezse seçime girme şartları arasından ‘grup kurma şartı’ çıkartılacak. Daraltılmış seçim çevrelerinden çıkan ortalama milletvekili sayısı açısından İspanya modelinin, AK Parti’nin yeni çalışmasına benzediği belirtiliyor.