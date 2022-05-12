Seçime girecek parti sayısı 27’ye çıktı

Haberin Devamı

Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin de seçime girme yeterliliğine sahip partiler olduğuna karar verildi. Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi ile Mustafa Sarıgül’ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi, Vecdet Öz’ün Genel Başkanı olduğu Adalet Partisi listeye girerken, Ümit Özdağ’ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi ise YSK’nın seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesinde yer almadı.

DODURGA’DA SEÇİM

YSK, Çankırı Orta ilçesi Dodurga beldesinde, 3 Temmuz Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinin yapılmasına karar verdi. YSK, belde seçimine girebilecek siyasi partileri de belirledi. Bu konudaki 10 Mayıs tarihli YSK kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK, 12 Ocak’ta aldığı kararda, 24 siyasi partinin seçimlere girebilme koşullarını taşıdığına karar vermişti. YSK’nın yeni kararıyla bu 24 partiye Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi eklendi. 3 Temmuz belde seçimi ve yakın bir süreçte yapılacak bir seçime 27 siyasi parti katılabilecek.