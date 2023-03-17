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Seçime 58 gün kaldı... 11 bakan 11 ilden aday gösterilecek

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#AK Parti#Süleyman Soylu#Seçim
Seçime 58 gün kaldı... 11 bakan 11 ilden aday gösterilecek
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Milletvekili listeleri için çalışan AK Parti’nin bakanları da milletvekili listesine alacağı belirtiliyor. 11 bakanın görevlendirildikleri deprem bölgelerinden ve büyükşehirlerden aday gösterilmesi planlanıyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’tan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un Gaziantep’ten, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Ankara’dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ise Kayseri’den aday gösterilebileceği ifade ediliyor.

3 İSİM LİSTEYE ALINACAK

Kulislerde Lütfi Elvan, Naci Bostancı ve Mahir Ünal’ın yeniden aday gösterilmeme ihtimali olduğu, Abdulhamit Gül’ün Gaziantep’ten aday gösterileceği konuşuluyor. Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Ömer İleri ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in ise milletvekili adayı gösterileceği ifade ediliyor. Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile eski bakan Nihat Zeybekçi’nin ise İzmir’den aday gösterileceği belirtiliyor. Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın yeniden aday olmayacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istediği, Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın da aday gösterilmeyeceği konuşuluyor. Dün 26 il başkanı vekil aday adaylığı için istifa etti.   

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AK PARTİ VE MHP’de GRUP KARARI 

AK Parti Grubu, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. MHP grubu da Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak YSK’ya bildirilmesine oybirliğiyle karar verdi. 

Öte yandan HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girme kararı aldı. 

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#AK Parti#Süleyman Soylu#Seçim

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