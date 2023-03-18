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Seçime 57 gün kaldı: Renkli adaylar

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#Seçim#Aday#Başvurusu
Seçime 57 gün kaldı: Renkli adaylar
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

28’inci dönem milletvekilliği seçimleri için aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin ve partililerin istifa etme süreci sona erdi. Özellikle çok sayıda bürokrat AK Parti’ye aday adaylığı başvurusunda bulundu.

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-AK Parti’ye başvuranlar arasında Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Kemal Şamlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Müşaviri Zeki Korkutata, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Ayhan Cerebal, MKE Genel Müdür Yardımcısı Ali Keskinkılıç da var.

SAYAN DA AĞRI’YA VEDA ETTİ

- Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan’ın da AK Parti’nin İzmir listesinden milletvekili adayı gösterileceği ileri sürüldü.

-CHP kulislerinde milletvekili adaylığı konusunda sürpriz isimler gündeme geldi. Sanatçı Candan Erçetin’in yanı sıra DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun adı konuşuluyor.

-Milli güreşçi Varol Demirköse de MHP Zonguldak İl Başkanlığı ve kamu görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa etti. 

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-ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, sosyal medya paylaşımları ile seçmenden imza talebinde bulundu.

TBMM BERBERİ DE İSTİFA ETTİ

-CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan, “TBMM berberi Mümtaz Aslan’ın da AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için görevlerinden istifa ettiğini” duyurdu.

 

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#Seçim#Aday#Başvurusu

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