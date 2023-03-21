Seçime 54 gün kaldı: ‘Çetin cevizim pes etmem’

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Millet İttifakı’nda gözlerin çevrildiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Adaylık başvurusunun ardından YSK önünde açıklama yapan İnce, “Çetin cevizim, pes etmem, bu seçimi alacağız” dedi. İnce, şunları söyledi: “Türkiye bir trol cenneti. Bu troller önce Sayın Ekrem İmamoğlu’na sonra Sayın Meral Akşener’e iftiralar attılar. Bu trol ordusu şimdi bana sataşıyor. Ben çetin cevizim, pes etmem. Bugün oy oranımız 19-20’lerde. Bizim medyamız yok, sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürüttüğümüz hesaplar. Partide benim makam aracım yok, nerede trol hesaplarına verecek para. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Anayasa’mıza göre Sayın Erdoğan’ın aday olamayacağı için dilekçemiz hazır. İtirazımızı yapacağız.” (ANKARA)

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‘ATATÜRKÇÜLER OLARAK RAZI OLAMAZDIK’

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) adaylık başvurusunda bulundu. Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nin oluşturduğu ATA İttifakı’nın, cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Sinan Oğan,“Neden cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü Türkiye’nin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkıştırılmasına, Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak razı olamazdık. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak, ‘Bu yarışta varız’ dedik. Seçimlerin 2’nci tura kalacağını ve 2’nci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu. (Enes GEYİK / DHA)

‘İKİNCİ TURDA BİZ OLACAĞIZ’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Perinçek, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, “cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim” dedi. Perinçek, “Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Silivri duvarını yıkmışız. ABD’nin kumpaslarını yerlere sermişiz. 15 Temmuz gecesi Amerikan gladyosu FETÖ’nün darbesine en baştan karşı çıkmışız. Darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız” dedi. Perinçek, “Seçim ikinci tura kalırsa Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkinci turda biz olacağız” diye konuştu. (Enes GEYİK / DHA)