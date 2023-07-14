Seçimden sonra ilk buluşma

Haberin Devamı

Genel seçimlerde alınan sonucun ardından 6’lı Masa’daki bazı partilerin yetkililerince Millet İttifakı’nın bittiğine dair açıklamalar yapılmıştı. CHP’de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, çarşamba günü İYİ Parti’ye giderek Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ile görüştü. Kurmayların toplantısından hemen sonra ise Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne gitti.

CHP LİDERİ İSTEDİ

Kılıçdaroğlu’nun, kurultayda yeniden seçilen Akşener’i kutlama ziyareti çerçevesinde görüşmek istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’na Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti. Akşener, makam odasına geçmeden önce CHP Lideri’ne “Türk Bayrağı’nın yanına sizi alalım” diyerek tokalaşma pozu verdi. Akşener makam odasında da makam koltuğuna geçmeyerek Kılıçdaroğlu’nun karşısındaki misafir koltuğuna oturmayı tercih etti.

Haberin Devamı

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu’na yerel yönetimler kurmayının eşlik etmesine karşın görüşmenin baş başa gerçekleştiği öğrenildi. Akşener, 55 dakikalık sohbetin ardından konuklarını makam araçlarına kadar uğurladı. Kritik görüşmenin İYİ Parti yönetiminden gelen sürpriz adımların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, 31 Mart seçimine yönelik yol haritasını gelecek hafta açıklayacağını duyurmuştu. Akşener ile yardımcısı Akburak’ın kurultayın hemen ardından yerel seçim politikası üzerinde çalıştığı ve temel yaklaşımlar ile İYİ Parti’nin ilkesel duruşunun gelecek hafta açıklanacağı öğrenildi.

İTTİFAK MI İŞBİRLİĞİ Mİ?

Kurmayların önceki günkü görüşmesinden önce ise İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın’ın demeci CHP’de tartışıldı. “Millet İttifakı hukuken ve teknik olarak bitmiştir” diyen Aydın, “Biz bütün büyükşehir, il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde çalışmaya başlıyoruz” açıklamasını yaptı. Aydın, CHP ile ittifak veya işbirliği olasılıklarıyla ilgili, “Ülkenin her yanında seçimlere girecek kudret ve kabiliyeti olan bir partiyiz. CHP veya Millet İttifakı partileriyle İYİ Parti işbirliği yapar mı, bunu zaman, şartlar belirleyecek” dedi. Akşener 24 Haziran’da yeniden genel başkan seçildiği kurultayda, “CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır” demişti.

Haberin Devamı

- Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilk kez buluştu. İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki yaklaşık 50 dakika süren baş başa görüşmenin ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, Kılıçdaroğlu’nu makam aracına kadar uğurlayan Akşener, “Nezaketiniz için teşekkür ederim” dedi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)