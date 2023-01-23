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‘Seçimde yeni kanun uygulanacak’

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#MHP#Feti Yıldız#Seçim Kanunu
‘Seçimde yeni kanun uygulanacak’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimde yeni Seçim Kanunu’nun uygulanamayacağına yönelik tartışmalara tepki gösterdi.

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AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı ve seçim barajını yüzde 7’ye indiren Seçim Kanunu Teklifi 6 Nisan 2022’de yürürlüğe girmişti. MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Yıldız, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde bu kanunun uygulanmayacağına yönelik eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi: “Yapılan değişikliğe göre, il ve ilçe seçim kurulları birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından adli yargı adalet komisyonlarında ad çekme suretiyle oluşturuldu. Seçim kanununda yapılan değişiklikler Anayasa’nın 67’nci maddesine göre bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde uygulanmaz. Buna göre; seçim günü hangi yasa yürürlükte ise o kanun uygulanır. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde yeni kanun uygulanacaktır. Gerisi boş laftır.”

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#MHP#Feti Yıldız#Seçim Kanunu

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