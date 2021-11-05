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Seçim yasası yeni yıla kaldı

#Seçim#Yasa#TBMM
Seçim yasası yeni yıla kaldı

AK Parti ve MHP kurmaylarınca ‘mini paket’e dönüşen çalışmanın, yeni yılda mart-nisan aylarında TBMM’nin önüne getirilmesi planlandı. Paketten dar bölge, daraltılmış bölge, seçim bölgelerinde milletvekili sayısının en fazla 12 olarak belirlenmesi çıkartıldı. AK Parti kurmayları, “Çalışma tamamlandı ancak şimdi Meclis’in önüne getirsek erken seçim hazırlığı var sanırlar” görüşünde.

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Cumhur İttifakı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı “seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik içeren paket”, yeni yılda TBMM’nin önüne gelecek. Türkiye genelinde seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye indiren ve siyasi partilerin seçime girme şartlarından grup kurma kriterini çıkartan paket, değişikliğe uğradı. Paketten uzlaşılmayan maddeler çıkartılırken, sandık ve seçmen maddeleri girdi.

BAHARDA MECLİS’TE

Edinilen bilgiye göre, AK Parti ve MHP kurmaylarının ortak çalışmalarında üzerinde uzlaşma olmayan hükümler çıkartıldı. Mini pakete dönüşen çalışmanın, yeni yılda mart-nisan aylarında TBMM’nin önüne getirilmesi planlandı. AK Parti kurmayları, “Çalışma tamamlandı ancak şimdi Meclis’in önüne getirsek erken seçim hazırlığı var sanırlar. Seçimlerden bir yıl önce getirme şartını hesaba katarak, bahar aylarında Meclis’te yasalaştırmayı planlıyoruz” diye bilgi verdi.

MİNİ PAKETE DÖNÜŞTÜ

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Pakette, daha önce liderlerin kamuoyuna açıkladığı gibi ülke seçim barajının yüzde 7 olması, siyasi partilerin seçime katılma şartlarından grup kurma kriterinin çıkartılması gibi iki önemli madde bulunuyor. Taslağa ayrıca hem seçmeni hem de sandık görevlilerini ilgilendiren bazı teknik maddeler kondu. Buna göre, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yapılan seçmen kayıtlarında yaşanan bazı sorunlar düzeltilecek.

KAYIT, YAZILI RIZAYLA

Özellikle okul kayıtları için yapılan sahte adres değişikliklerinin, o adreste gerçekte ikamet eden kişinin seçmen kayıtlarından düşmesi gibi sonuçlar doğurduğu saptandı. Gerçekte o adreste oturan kişinin adressiz duruma düştüğü ve oy kullanmadığı ortaya çıktı. Düzenlemeye göre, adresteki kişinin yazılı rızası olmadan, adrese yeni kayıt yapılamayacak.

ÇIKARTILAN MADDELER

Başka bir düzenlemeye göre de bir parti sandık görevlisi yazdırırken, ya kendi üyesi olacak ya da kişinin yazılı onayı alınacak. Geçmişte bir partinin diğer parti üyesini bilgisi olmadan sandık görevlisi yazdığı ortaya çıktı.

Taslakta yer alan ve daha önce kamuoyunda tartışılan “dar bölge, daraltılmış bölge, seçim bölgelerinde milletvekili sayısının en fazla 12 olarak belirlenmesi, ittifak içi baraj uygulanması, muhtar seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılması” gibi başlıklar, AK Parti ile MHP arasında uzlaşma olmadığı için paketten çıkartıldı.

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#Seçim#Yasa#TBMM

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