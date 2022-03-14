Seçim yasası açıklanıyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin anlaştığı ve uzun süredir üzerinde çalışılan ‘Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’ teklifi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Meclis’te düzenleyeceği ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak. 15 maddelik düzenlemenin kamuoyuna açıklandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek TBMM Başkanlığı’na sevk edilmesi planlanıyor. AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla sunulacak düzenlemedeki en kritik değişiklik seçim barajı olacak. Buna göre, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek.

VEKİL TRANSFERİNE SON

Düzenlemeyle siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis’te grup kurma şartı da kaldırılacak. Partilerin en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferlerinin önüne geçilecek. Ayrıca partiler kurulduktan sonra kongrelerini düzenli olarak yapacak.

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SEÇMEN GÖÇÜNE ÖNLEM

Yerel seçimlerle birlikte yapılan muhtarlık seçimleri için akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla yaşanan “seçmen göçü” gündem olmuştu. Düzenlemede yer alacak bir madde ile seçmen göçünün önüne geçilecek. Seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. Bunun için de seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli olarak bulunduğu adres dikkate alınacak. Tayin ve atama gibi zorunlu haller istisna tutulacak.

SEÇİM KURULU BAŞKANI KURAYLA

Seçimlerde en kıdemli hâkimin il seçim kurulu başkanlığı görevini yürütmesi hükmü de değişiyor. Yeni düzenlemeyle en kıdemli üç hâkim arasında kura yapılacak. İl Seçim Kurulu Başkanı bu kura sonucu belirlenecek.