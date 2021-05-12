Seçim vurgusu: Haziran 2023

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

ÇAĞRILARI SİYASİ TÜKENMİŞLİKTİR: “Türkiye’nin erken seçim gündemi olmamasına rağmen; ısrarla, inatla, iddiayla seçim olacak diyenler sadece hayallerinin oyuncağı değil, aynı zamanda kirli maksatlarının da esiridir. Cumhur ittifakının ortak ve sarsılmaz kararı açıktır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır.

MHP’nin 100 maddelik anayasa önerisinden hemen sonra paçaları tutuşan CHP, İP ve gizemli ortakları HDP’nin eşzamanlı olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çağrıları akıl tutulması, siyasi tükenmişliktir.

ESKİYE DÖNÜŞ UÇURUMDUR: Türkiye, parlamenter sistemi denemiş, ancak kargaşadan ve krizden başka bir netice alamamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, yani Türk tipi başkanlık modelidir. Eskiye dönüş uçurumdur.

ÇETELERİN HÜKMÜ BİTMİŞTİR: CHP ile İP’in mafyalaşmış siyasetten bahsetmesi hezeyandır. CHP’nin uyuşturucu baronlarıyla nasıl içli dışlı olduğunu biraz hafıza tazelemesi yapanlar hemen göreceklerdir. Asıl mafya, asıl kanun kaçağı, asıl millet düşmanı, terör örgütleriyle elele verenlerin bu kapsamda ne konuşmaya yüzleri ne de insan içine çıkacak halleri vardır. Cumhur ittifakını mafya ile ananlar bozuk maya ve mizaçlarına boyun eğmişlerdir. Türkiye’de çetelerin hükmü bitmiştir. Hukukun üstünlüğü varken mafyanın varlığı düşünülemeyecektir. Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir.

ART NİYETLİLİKTİR: 100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur. Kaldı ki değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir. Varsa bir çalışması bulunan, varsa bir hazırlığı olan çıkıp milletimize açıklamalıdır.”

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