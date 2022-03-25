Seçim teklifi 16 saat 35 dakika 10 saniyede geçti

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SEÇİM yasasında önemli değişiklikler getiren düzenleme, yaklaşık 17 saatlik uzun ve tartışmalı görüşme sonucunda dün sabaha karşı Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçti. İstanbul seçimiyle ilgili “oy hırsızlığı” ve Meclis’te grup oluşturmaya yönelik “kiralık milletvekili” tartışmalarıyla sinirler gerilirken, sabah başkente yağan karla ilgili espriler ve iyi dileklerle toplantı sona erdi.

Anayasa Komisyonu, 15 maddelik teklif için çarşamba saat 15.00’te başlayan görüşmeyi dün sabah 07.38’de tamamladı. Seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşüren teklife göre, TBMM’de grup kurmuş olmak seçime katılabilmenin yeter şartı olamayacak. Teklifte iki değişiklik de yapıldı. Buna göre seçmen kütüğü üzerinden güncellemede 3 ay önceki adres değişikliği esas alınacak. Teklifin ilk halinde bu süre 1 yıl olarak öngörülmüştü. Diğer değişikliğe göre partiler, ilçe, il ve büyük kongre sürelerini üst üste iki kez ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını koruyacak.

SANİYE HESABI

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Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, sert tartışmalar üzerine birkaç kez ara verdiği görüşmenin sonunda, “16 saat 35 dakika 10 saniyeden beri çalışma yapıyoruz. Bu süre içerisinde hiçbir üyenin söz hakkını kesmeden ve kısıtlama yapmadan tamamlamaya çalıştım” dedi.

‘KİRALIK’ ATIŞMASI

CHP’li üyeler, grup kurmanın seçime katılımda yeter şart olmaktan çıkarılmasına tepki gösterirken, AK Partili üyelerden “Siz milletvekili kiraladınız” eleştirisi geldi. CHP’li üyeler, “Hakaret ettiniz” diyerek özür dilenmesini istedi. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, “Kendiniz ‘ödünç verdik’ dediniz” karşılığını verdi. CHP’li üyeler, aralıksız görüşmeyi, “Zorbalık yapıyorsunuz” diye eleştirirken, AK Partili üyeler ise “Kanun yapmak ne zaman zorbalık oldu?” diye tepki gösterdi.

YAVUZ: ‘HİÇBİR ŞEY OLMASA BİLE YİNE BİR ŞEY OLACAK’

CHP ve HDP’li üyeler ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz arasındaki “İstanbul’da seçim iptali” tartışması uzun süre devam etti. Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili “Ben aslında ‘Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu’ demedim ama ne dedim? ‘Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin ne oldu da nasıl oldu da 13 bine düştü?’ O zaman bir hırsızlık var ortada. Beni ağır konuşturmayın, vicdansızlık yapmayın” diye konuştu. CHP’li üyeler ise “Asıl sen vicdansızlık yapıyorsun. Konuş, ağır konuş” diye karşılık verdi. Yavuz da, “Biz daha şaibesiz, daha güvenlikli kurgu olsun diye uğraş verdik. Maksadımız bu, ama sizin bana atfettiğiniz sözle bitirmek istiyorum: Hiçbir şey olmasa bile yine bir şey olacak ve AK Parti yine birinci olacak, CHP yine yerinde sayacak” dedi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri,“Yine ‘hile mi yapacağız’ diyorsunuz. Çalacaksınız yani!” diye tepki gösterdi. Yavuz da “Hiçbir şey olmasa bile bir şey olacak ve yine tarih tekerrür edecek” karşılığını verdi.