Seçim tartışmasıyla başlayan husumet cinayetle bitti

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Edinilen bilgilere göre, B.Y, (34) Kılıçarslan beldesinde mahalli idareler seçimlerinde aralarında husumet bulunan S.Ç'yle (22) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, tabancasıyla S.Ç'yi baş ve göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kısa sürede B.Y'yi gözaltına aldı, suç aleti tabancaya da el koydu.