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Seçim tartışmasıyla başlayan husumet cinayetle bitti

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#Cinayet#Seçim#Afyonkarahisar
Seçim tartışmasıyla başlayan husumet cinayetle bitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 12:33

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, B.Y, (34) Kılıçarslan beldesinde mahalli idareler seçimlerinde aralarında husumet bulunan S.Ç'yle (22) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, tabancasıyla S.Ç'yi baş ve göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kısa sürede B.Y'yi gözaltına aldı, suç aleti tabancaya da el koydu.

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#Cinayet#Seçim#Afyonkarahisar

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