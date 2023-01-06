Seçim tarihine güncelleme

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Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

BELKİ BİRAZ ÖNE ÇEKİLECEK

“Kuruluşumuzun 21.5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti’nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğundadır.

MERAL HANIM BU LAFI NASIL ETTİ

(TOGG fabrikası) Bay Kemal lütfeder de Gemlik’e gidersen sana rehberlik edecek kişiler de görevlendirebiliriz ama Sanayi ve Teknoloji Bakanımı da göndermem lazım. Fakat ondan da çok korktu mu ne yaptı, o gelirse gelmem demiş. Öbürü de çıkmış ‘Erdoğan Ayasofya’yı açamaz’, açtık, ne yapacaksın şimdi? Aslında Meral Hanım bizi gayet iyi tanır, iyi bilir de bu lafı nasıl etti ben onu anlamadım. Meral Hanım şu anda cami,teşrif edersen isabetli olur. Ayasofya’yı bu haliyle de görmüş olursun.

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ULA İZMİR’İN YOLLARINI KİM YAPTI?

Bay Kemal ne diyor? Bir tane hizmetleri yok diyor. Sen İzmir milletvekili değil misin? Ula İzmir’in yollarını kim yaptı? İzmir’e de mi gitmiyorsun? 7.5 saate gidilen İzmir’e 3 saat 15 dakikada arabayla gidiliyor. Şehir hastanelerini inkar ediyor. Bütçe tekniği nedir adamın haberi yok. Kamu-özel işbirliğiyle milli bütçeden ortaya para koymadan bu yatırımları gerçekleştirdik.

SENİN BELEDİYELERİN NE YAPTI?

Biz cumartesi günü Antalya’ya gideceğiz. Antalya’da Kumluca, Büyükşehir Belediyesi senin. Sel Kumluca’yı götürdü. Senin belediyelerin orada ne yaptı? Bay Kemal, en ufak gayretin olmadı. Anında bakanlarımı Kumluca’ya gönderdim.

İŞARETİ HENÜZ ALAMADILAR

Bu arada aday da yok. Seçim tarihi geldi çattı. Biz hâlâ sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Masada kimsenin kendi kararı ve iradesiyle ortaya çıkma imkânı olmadığı, bir yerlerden işaret beklendiği çok açık.Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin başındaki zat karşımıza çıkmaya cesaret edemediği için hep birilerini öne sürmüştü. Bu defa bakıyorsunuz, bazen cesaretini toplayacak gibi oluyor, sonra yeniden geri çekiliyor, ardından tekrar niyetli gibi davranıyor.”

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LİDERLER OLARAK BİR ARAYA GELEBİLİRİZ

Erdoğan Suriye konusundaki gelişmeleri şöyle anlattı: “Sayın Putin ile bir görüşmem oldu. Etraflıca Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye’deki gelişmeler, Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova’da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz. Gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak. Zelenski ile, Sayın Putin’le yaptığımız görüşmeler, Rus-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak bir zemine nasıl oturtabiliriz, tahıl koridoru, gübre olayı. Fakir Afrika ülkelerine tahıl verme konusunda hazır olduğunu Sayın Putin söyledi. Biz de bu tahılı alıp, bunları fabrikalarımızda öğüterek, az gelişmiş Afrika ülkelerine göndermenin gayreti içerisinde olacağız.”

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HÜDAPAR LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Yapıcıoğlu, “Birkaç başlık vardı onları konuştuk. Bu başlıklardan bir tanesi seçimlerle ilgili netleşince inşallah kamuoyuyla paylaşacağım. Birden fazla teklif var, biraz daha sabır. Görüşmelerimiz sürecek karar aşamasına gelince paylaşacağız. Seçim tarihi netleşince bizim de kararımız netleşir. Henüz verilmiş bir karar yok” dedi. (ANKARA)