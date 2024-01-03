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Seçim takvimi başladı... 36 parti yarışacak

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#YSK#Seçim#YSK Başkanı Yener
Seçim takvimi başladı... 36 parti yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 07:00

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için süreç işlemeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime 36 siyasi partinin katılabileceğini açıkladı.

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YSK dün seçime katılma yeterliliği bulunan partileri belirledi. Toplantı sonrasında YSK Başkanı Yener, seçim takviminin 1 Ocak itibarıyla işlemeye başladığını, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında da seçimlere girme yeterliliğine sahip partilerin belirlendiğini söyledi. Yener seçime girme yeterliliğine sahip 36 partiyi alfabetik sırayla şöyle açıkladı:

“Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.”

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#YSK#Seçim#YSK Başkanı Yener

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