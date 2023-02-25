‘Seçim stratejisi telaşına düştüler’

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İktidarın seçim stratejisi telaşına düştüğünü belirten Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu: “84 milyonluk koca bir ülke, ruhsal olarak o enkazın altında kaldı. Bütün bunlar olurken, saraylılar ve karanlık propaganda başkanlığı ne yaptı? Oturup seçim kampanyasını nasıl değiştireceğini düşündü. 20 yıldır deprem konusunda hiçbir şey yapmayan bu iktidar, insanlar molozlar altında can çekişirken, yine acılardan siyasi rant devşirmenin, yani yine seçim stratejisinin telaşına düştü. 100 milyon tonluk moloz yığını varken, o molozların altında insanımız cansız yatarken, asbest varken, zehir varken, toz varken, onlar konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim. Varsa yoksa seçim. ‘Türkiye yüzyılı’ sloganından, ‘Yüzyılın felaketi’ sloganına geçişleri emin olun göz kırpma süresinde oldu. Türkiye’nin yüzyılı oldu mu size felaketin yüzyılı? Evet, oldu.”