Seçim startı Erzincan’dan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan ziyaretinde emeklilerin zam isyanına değindi ve iktidarın maaş zammı için ocak ayını işaret ettiğini hatırlattı.

200 TL’Yİ GÖSTERDİ

TL’deki erimeye dikkati çekmek için elindeki 200 liralık banknotu gösteren Kılıçdaroğlu, “Şu banknot 2009 yılında yürürlüğe girdi. Bu banknotla 2009’da 131 dolar alınıyordu. Şimdi 7 dolar. 2009’da 200 lira ile 18 kilo beyaz peynir alıyordunuz. Şimdi sadece 1 kilo” dedi ve özetle şunları söyledi:

ÇİFTÇİLERE NİYE PARA YOK?

“Hatırlar mısınız Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzerinde şöyle bir ifade vardı; ‘Ofis çiftçinin kara gün dostudur.’ Bugün buğdayınızı, arpanızı götürdünüz. Normalde bunları alması lazım. Sıraya koyuyorlar. ‘Paranızı dört beş ay sonra ödeyeceğiz’ diyorlar. Dışarıdan buğday, arpa, et, canlı hayvan, mercimek, nohut alıyorlar. Dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar ama bizim çiftçiye gelince ‘Para yok’ diyorlar. Sizin hakkınızı hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar koruyacak.

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SEÇİMDEN SONRA ZAM YAĞACAK

Emekliye zammı yıl sonunda vereceğiz diyorlar. Yani ‘ocak ayında vereceğiz’ diyorlar. Ne demektir ocak ayında vereceğiz? ‘Asıl zammı ocaktan sonra yapacağız durumu idare ediyoruz ama ocaktan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecek’ deniyor. Ocaktan sonra belediye başkanları seçimleri süreci gelecek. Belediye başkanları seçiminden sonra asıl zamları o zaman göreceksiniz. Allah aşkına bu güzel ülkeyi seviyorsanız, çoluk çocuğunuza hizmet ediyorsanız, huzur içerisinde bu memlekette hepimiz yaşamak istiyorsak önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın.”

KONVOYDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

- Kılıçdaroğlu’nun Erzincan programında, konvoyda zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında basın mensupları, polis ve partililerin de bulunduğu 7 otomobilin karıştığı kazada, 2’si basın mensubu 4 kişi hafif yaralandı.

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