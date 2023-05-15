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Seçim sonuçları ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

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#İSTANBUL#Secim2023#Sosyal Medya
Seçim sonuçları ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 14:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin seçim ve seçim sonuçları ile ilgili ve ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan kişiler arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu belirtildi. (DHA)

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#İSTANBUL#Secim2023#Sosyal Medya

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