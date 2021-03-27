CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kongrelerinde salonları dolduran AK Parti’nin vatandaşa pandemi cezası kesmesinin doğru olmadığını savunarak, “254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını iade edeceğiz, tamamını ilk bir hafta içinde” dedi. CHP Lideri, dün Fox TV’de katıldığı programda şunları söyledi:

“Bu tabloyla Türkiye’nin tamamını kırmızıya dönüştürecekler. Sokaktaki, kahvedeki, arabadaki insana ceza kestiler. 3 ay içinde 254 bin kişiye ceza kesilmiş. 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını iade edeceğiz, tamamını ilk bir hafta içinde. Halkın desteğiyle geleceğiz iktidara, bundan en ufak bir endişem yok. Bu 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını faiziyle beraber iade edeceğiz. Bu iktidar güven vermeyen iktidar. Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Pandemi dönemi içinde bu tablo varsa, kongreleri yaptılarsa, oraları lebaleb doldurdularsa ve hiç kimseye ceza vermedilerse, vatandaşın ne günahı var? Bütün cezalarını kaldıracağım, ödenmişse hepsini iade edeceğim.

GENÇLER BELİRLEYECEK

Seçim sonbaharda olabilir. Yürütemiyorlar. Ne alırsanız alın dolarla. Yerli ve milliyiz diyorlar, neresi yerli ve milli? Devlet böyle mi yönetilir? Seçime gitmek zorundalar. Halkın hali ortada, Türkiye’yi artık yönetemezler.”

BURSA’DA HUZUREVİ VE KREŞ AÇTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa´da Nilüfer Belediyesi´nin Çamlıca Mahallesi´nde yaptığı İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi’ni açtı. Nilüfer Belediyesi Lions ve Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin açılışını da telekonferansla gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu, “Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının savaş meydanlarında kurduğu gelenekten geliyoruz, Kuvayi Milliyeciyiz. Gençlerimiz, Türkiye’nin geleceğini çok daha iyi, sağlıklı bir şekilde belirleyecek. Gençler size güveniyoruz. Sizler Türkiye’nin kaderini değiştireceksiniz” dedi. (Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN - Gürkan DURAL / DHA)

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