‘Seçim sathı mailine girersek ittifak gündeme gelebilir’

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması özetle şöyle: “Görüşmede pek çok sorun hakkında görüş alışverişinde bulunduk. DEVA Partisi siyaset dünyamızın yeni bir yıldızı. Elbette DEVA Partisi yeni kuruluyor. İttifak görüşmesi söz konusu olmadı. Ancak seçim sathı mailine girersek belki o dönem gündeme gelebilir. Zaten bir süre sonra Türkiye seçimi konuşmak zorunda.” Ali Babacan ise “Er ya da geç vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak” dedi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede olası bir erken seçim de konuşuldu. İktidarın Türkiye’yi yönetemediği belirtilerek, erken seçimlerin belirleyicisinin de ekonomi olacağı dile getirildi. Ziyaretin ardından liderlerin kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerde, görüşmenin yararlı olduğu ifade edilerek, her iki partide işbirliği yapılması konusunda ortak bir zeminin olduğu belirtildi.

BABACAN’A ‘YÜRÜYÜŞ’ HEDİYESİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a partisinin kuruluşu nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Babacan’a çiçek ve kendisinin kaleme aldığı ‘Yürüyüş’ kitabını hediye etti. Mert Gökhan KOÇ/ANKARA