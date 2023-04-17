'Seçim önce milletin gönlünde kazanılır'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa’da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut ve 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Urfa’yı anlamak için önce Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla bu şehrin tüm renkleriyle kucaklaşmak gerekir. Biz bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her karışıyla, ona şanlı ünvanı veren cesaretiyle onu bölgesinin cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz. Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı kadar güçlü bir bağ vardır. Biliyorsunuz ülkemiz 6 Şubat’ta tarihinin en geniş alanında yaşadığı şiddetli depremlerle sarsıldı.

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KAYIPLARI TELAFİ BOYNUMUZUN BORCU

Bu depremlerden etkilenen şehirlerden biri de Şanlıurfa idi. 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bağımsız bölüm, bu depremde kullanılamaz hale geldi. Bölge genelinde ise bu rakamlar 311 bin binadaki 872 bin bölüme ulaşıyor. Deprem haberini alır almaz, devleti ve milletiyle tüm imkânlarımızı bu bölgeye taşıdık. Ölenleri geri getirmek elimizde değil ama afetlerin yaralarını sarmak, özellikle kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur.

Ülkemizin en genç nüfusuna, en verimli topraklarına, en büyük üretim potansiyeline sahip şehri, Şanlıurfa’yı, Türkiye Yüzyılının lokomotif şehirlerinin başında görüyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Sadece Şanlıurfa’ya son 20 yılda güncel rakamlarla toplamda 138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

YENİ ŞEHİRLER İNŞA EDİYORUZ

Depremin ardından başlattığımız çalışmalarla şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. İnşallah 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimatını da gerçekleştireceğiz. Dünyada bu çaplı bir felaketin üzerinden sadece 2,5 ay geçtikten sonra vatandaşlarını yuvalarına kavuşturmaya başlayabilecek başka bir devlet yok. Başka bir yönetim de yok. Tabii depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla da kalmıyoruz. Okuluyla, hastanesiyle, altyapısıyla, parkıyla, işyerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Şanlıurfa'mızda da 8 bin konut, 3 bini köy evi olmak üzere 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.”

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Erdoğan yapımı tamamlanan dükkân ve konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

ÇÖZÜM ADRESİ YİNE BİZİZ

- ERDOĞAN muhalefeti “Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka kimseye gerek yok. Kendi kendileriyle yeteri kadar uğraşıyorlar” diye eleştirdi ve şöyle devam etti:

“Neredeyse 30 yılı bulan yöneticilik hayatımızda milletin gücünün üstünde güç olmadığını sayısız örneğiyle gördük. Vesayet odaklarına da gösterdik. Seçim öyle televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, dört duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde, sonra sandıkta kazanılıyor. Seçim tercihi, öyle öfkeyle kalkarak, küserek, tepkiyle hareket edilerek verilecek bir karar değildir. Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi Allah’ın izniyle yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Ötekiler sadece gözünü iktidarın nimetlerine dikmiş, biz ise iktidarın, ülkenin ve milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz.

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Bakın milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkardıysak, her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Türkiye küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekle kalmıyor, fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor.”

TERÖRİSTİN OLDUĞU HER YER TEHDİT KAYNAĞIDIR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da afetzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: Terör ile güvensizlik ortamı hep birbirini besledi. Terör olunca bölgeye yatırım gelmedi. Yatırım gelmeyince kalkınma, üretim, ekonomik büyüme olmadı.

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İZİN VERMEDİK VERMEYECEĞİZ

Türkiye çok uzun bir dönem sıkıştırıldığı bu girdaptan maalesef terör, emperyalistlerin Türkiye’nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Silahının namlusu Türkiye’ye dönük teröristlerin olduğu her yer bekamıza yönelik bir tehdit kaynağıdır. Suriye’nin veya Irak’ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken biz asla güvende olamayız. Bu ülkeleri güvenliğe, huzura, refaha hasret bırakanların gayesi Türkiye’yi de aynı cendereye sokmaktır. Biz işte buna izin vermedik vermeyeceğiz. Kimsenin hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.