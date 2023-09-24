‘Seçim öfkesi’ne 12 yıl talep edildi

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Otomobilinde Uğur Işılak’ın seslendirdiği AK Parti’nin seçim müziği çalıyordu. Bir kişi otomobile tekme attı ve ön cama 3 bira şişesi fırlatıldı. Kırılan ön cam nedeniyle annesinin kucağındaki bebek topuğundan yaralandı. Şüpheli Barış Eren kullandığı otomobili Murat Asan’ın hemen arkasında durdurdu. Aşağı inen Barış Eren, Asan’ın otomobiline tekme attı. Şüpheli Mustafa Surha, Asan’ın otomobiline bira şişeleri fırlattı. Şüphelilerden Batuhan Göksu ise Asan’a silah gösterdi ve devamında 3 el ateş edildi. Gözaltına alınan Barış Eren tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Eren’in 11 yıl 4 ay, Batuhan Göksu’nun 8 yıl, Mustafa Surha’nın ise 12 yıl hapsini istedi.