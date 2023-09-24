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‘Seçim öfkesi’ne 12 yıl talep edildi

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#Alibeyköy#Murat Asan#Seçim Gecesi Kavga
‘Seçim öfkesi’ne 12 yıl talep edildi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 07:00

İSTANBUL Alibeyköy’de Murat Asan (24), 14 Mayıs 2023 seçim gecesi sonuçlar belli olduğunda eşi ve 18 aylık bebeğiyle dışarı çıkmıştı.

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Otomobilinde Uğur Işılak’ın seslendirdiği AK Parti’nin seçim müziği çalıyordu. Bir kişi otomobile tekme attı ve ön cama 3 bira şişesi fırlatıldı. Kırılan ön cam nedeniyle annesinin kucağındaki bebek topuğundan yaralandı. Şüpheli Barış Eren kullandığı otomobili Murat Asan’ın hemen arkasında durdurdu. Aşağı inen Barış Eren, Asan’ın otomobiline tekme attı. Şüpheli Mustafa Surha, Asan’ın otomobiline bira şişeleri fırlattı. Şüphelilerden Batuhan Göksu ise Asan’a silah gösterdi ve devamında 3 el ateş edildi. Gözaltına alınan Barış Eren tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Eren’in 11 yıl 4 ay, Batuhan Göksu’nun 8 yıl, Mustafa Surha’nın ise 12 yıl hapsini istedi.

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#Alibeyköy#Murat Asan#Seçim Gecesi Kavga

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